Fútbol

Jugador ficha de Alajuelense aprovecha el campo que dejó Álvaro Zamora en la Selección de Costa Rica

Fernando Batista convocó para el partido entre la Selección de Costa Rica e Inglaterra

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Por Esteban Valverde
Bayron Mora, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde forman parte de la Selección de Costa Rica que está en Bogotá para el amistoso de este 1.° de junio contra Colombia.
Bayron Mora, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde forman parte de la Selección de Costa Rica que jugará contra Inglaterra. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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