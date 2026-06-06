Jugador ficha de Alajuelense aprovecha el campo que dejó Álvaro Zamora en la Selección de Costa Rica

Bayron Mora, Patrick Sequeira y Manfred Ugalde forman parte de la Selección de Costa Rica que jugará contra Inglaterra.

La Selección de Costa Rica jugará el próximo 10 de junio contra Inglaterra, a las 2 p. m., en Orlando, Estados Unidos. Para este compromiso, el entrenador Fernando Batista convocó prácticamente al mismo grupo que afrontó el duelo ante Colombia, aunque con la ausencia de Álvaro Zamora y la inclusión del delantero de Alajuelense, Doryan Rodríguez.

Zamora fue desconvocado de la Selección el viernes anterior, cuando el técnico reveló que el futbolista tenía programada su boda para este sábado y consideró que no podía mantener su atención dividida entre la concentración de la Tricolor y ese importante acontecimiento personal.

Previamente, el grupo ya había sufrido las bajas de Warren Madrigal, Alejandro Bran y Kenneth Vargas por motivos disciplinarios. Además, Jorkaeff Azofeifa no pudo entrenar debido a una enfermedad.

La Tricolor cerrará su fecha FIFA de junio frente a los ingleses, luego de caer 3-1 ante Colombia el pasado 1.° de junio.

Para este encuentro, los porteros convocados son Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira.

En defensa estarán Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Jeyland Mitchell, John Paul Ruiz, Joseth Peraza y Shawn Johnson.

En la zona de mediocampo figuran Andrey Soto, Cristopher Núñez, Gian Mauro Morera, Luis Flores y Orlando Galo.

Por su parte, la ofensiva estará integrada por Carlos Mora, Josimar Alcócer, Manfred Ugalde, Orlando Sinclair y Doryan Rodríguez.

La Selección Nacional viajará este domingo a las 7 a. m. rumbo a Estados Unidos, donde se enfrentará a Inglaterra, conjunto que afina detalles para su participación en la Copa del Mundo.