Jugador de Paraguay se quiebra por completo y llora en conferencia de prensa del Mundial 2026 (video)

Este fue el viral momento en que Gustavo Alfaro consoló a su jugador Diego Gómez.

Jugar una Copa del Mundo es un privilegio y una experiencia que el paraguayo Diego Gómez valoró tanto que incluso llegó a las lágrimas al intentar explicarlo.

Gómez asistió a la conferencia de prensa oficial previa al partido que Paraguay disputará este viernes a las 7 p. m. contra Estados Unidos. Allí le preguntaron qué significaba para él estar en una Copa del Mundo y, sentado junto al técnico Gustavo Alfaro, no pudo contener las lágrimas.

“Estoy muy contento de representar a mi país. Esto lo logramos después de mucho tiempo. La verdad es que...”, dijo antes de quebrarse emocionalmente y no poder continuar.

#MundialEnBlu Emotivo momento: Diego Gómez se quiebra en rueda de prensa al hablar del debut de Paraguay en el Mundial #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/fFjKwh6N2L — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 12, 2026

Ante esto, Gustavo Alfaro intervino y añadió: “No hay palabras. Es lo que sentimos y lo que siente todo Paraguay”.

Posteriormente, Gómez retomó la palabra y expresó: “Saben que soy muy emocional. Solo quiero dar el 100% para darle alegría a la gente”, señaló con la voz entrecortada.

Diego Gómez tiene 23 años y milita en el Brighton de la Liga Premier de Inglaterra.