Estados Unidos y Paraguay debutan este viernes en el Mundial en el estadio más moderno del mundo: conozca cuál es

El SoFi Stadium alberga el estreno de Estados Unidos en la Copa y simboliza la nueva era de los estadios como centros de entretenimiento.

Más de tres décadas después de la final del Mundial de 1994 en Los Ángeles, Estados Unidos vuelve a disputar un partido de Copa del Mundo en la región. Este viernes enfrentará a Paraguay a las 7 p. m. en su estreno como selección anfitriona.

El encuentro se jugará en el SoFi Stadium, en Inglewood, una instalación que reemplaza al histórico Rose Bowl de Pasadena como escenario mundialista en la zona.

Una arena construida con cifras récord

Todo en el SoFi Stadium destaca por su magnitud. La construcción demandó cerca de $5.500 millones, lo que lo convierte en el estadio más caro levantado hasta ahora.

La capacidad habitual ronda las 70.000 personas durante partidos de la NFL y de la Copa del Mundo. Sin embargo, puede ampliarse hasta 100.000 espectadores para eventos especiales.

Tecnología y comodidad en cada rincón

Inaugurado en 2020, el recinto es la casa de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

Entre sus principales características figura una cubierta translúcida que protege a los asistentes de las condiciones climáticas. La estructura mantiene aperturas laterales para favorecer la ventilación.

Otro de sus elementos más llamativos es una gigantesca pantalla de 360 grados. Este sistema permite que los aficionados observen imágenes en resolución 4K desde cualquier ubicación del estadio.

La cercanía con el aeropuerto internacional obligó a construir parte de las graderías por debajo del nivel del suelo.

Además, el recinto dispone de wi-fi de alta velocidad. Los espectadores pueden solicitar alimentos y bebidas desde sus dispositivos y recibirlos directamente en sus asientos.

La arquitecta y consultora en infraestructura deportiva Luísa Rosa explicó que el SoFi fue concebido como un centro integral de entretenimiento. El complejo incorpora áreas recreativas, restaurantes y espacios exclusivos con vista al terreno de juego.

El SoFi Stadium alberga el estreno de Estados Unidos en la Copa y simboliza la nueva era de los estadios como centros de entretenimiento. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

El cambio que transformó la industria de los estadios

La sustitución del Rose Bowl por el SoFi Stadium refleja la evolución del negocio deportivo.

Según Rosa, los estadios actuales ya no funcionan únicamente como espacios para albergar partidos. Ahora operan como plataformas comerciales activas durante todo el año.

La especialista indicó que el modelo moderno busca aumentar el tiempo de permanencia de los aficionados y ampliar las oportunidades de consumo dentro del recinto.

También señaló que aspectos como los accesos, los puntos de venta, la conectividad y la experiencia previa y posterior al encuentro se volvieron fundamentales para la viabilidad económica de estas instalaciones.

Inglewood vive una transformación urbana

El desarrollo del SoFi Stadium impulsó importantes cambios en Inglewood.

Junto al estadio se ubica el Intuit Dome, inaugurado en 2024 y sede de Los Angeles Clippers de la NBA.

También se encuentra el Kia Forum, antiguo hogar de Los Angeles Lakers y actual recinto para espectáculos y conciertos.

En los alrededores surgieron edificios comerciales, proyectos residenciales y un desarrollo comercial similar a un centro comercial.

No obstante, la zona también evidencia contrastes. Los sectores más alejados del complejo mantienen características históricas asociadas a comunidades afroamericanas y latinas. Los elevados costos de los eventos limitan el acceso de muchos residentes a las actividades del estadio.

El SoFi Stadium alberga el estreno de Estados Unidos en la Copa y simboliza la nueva era de los estadios como centros de entretenimiento. (RONALD MARTINEZ/Getty Images via AFP)

Una amenaza de huelga antes del Mundial

En los días previos al partido inaugural, el funcionamiento del estadio enfrentó un riesgo importante.

Trabajadores de una empresa encargada de los servicios de alimentación aprobaron el inicio de una huelga. Sin embargo, la situación se resolvió horas después mediante un acuerdo con los representantes de la compañía.

Medios estadounidenses informaron que las demandas incluían mejoras salariales y preocupaciones relacionadas con las acciones del ICE, el servicio migratorio de Estados Unidos.

Los empleados solicitaron medidas de protección y la posibilidad de abandonar sus puestos en caso de considerar comprometida su seguridad.

El SoFi Stadium alberga el estreno de Estados Unidos en la Copa y simboliza la nueva era de los estadios como centros de entretenimiento. (Ricardo Silesky)

Ocho partidos en Los Ángeles durante la Copa

Superado ese inconveniente, Los Ángeles albergará el primero de ocho encuentros del torneo.

La programación contempla cinco partidos de la fase de grupos, incluidos dos de Estados Unidos.

Además, el estadio recibirá dos compromisos de la segunda ronda y un duelo correspondiente a los cuartos de final.

Katy Perry, Anitta y la duda sobre Donald Trump

Antes del inicio de Estados Unidos contra Paraguay, la ceremonia de apertura contará con varias presentaciones musicales.

Entre los artistas anunciados figuran el dúo country Dan + Shay, la cantante Katy Perry y la brasileña Anitta.

La principal incógnita gira en torno a la presencia de Donald Trump.

Aunque es habitual que los jefes de Estado asistan al partido inaugural de una Copa del Mundo, integrantes de su equipo indicaron a medios locales que la tendencia apunta a que no viaje a California para el evento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.