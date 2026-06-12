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Estados Unidos y Paraguay debutan este viernes en el Mundial en el estadio más moderno del mundo: conozca cuál es

La arena de $5.500 millones sustituye al histórico Rose Bowl y será uno de los principales escenarios del Mundial

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Por O Globo / Brasil / GDA
El SoFi Stadium, en Los Ángeles, en teoría debe recibir dos partidos de Irán en el Mundial 2026.
El SoFi Stadium alberga el estreno de Estados Unidos en la Copa y simboliza la nueva era de los estadios como centros de entretenimiento. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







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