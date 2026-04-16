Jugador cuestionado del Saprissa hace gran asistencia para el segundo gol morado

Rachid Chirino fue felicitado por sus compañeros luego del pase que dio para el segundo gol morado ante Sporting.

Rachid Chirino, volante del Saprissa, logró un servicio de lujo para habilitar a Luis Javier Paradela en la segunda anotación morada contra Sporting FC, en la final del Torneo de Copa.

La diana saprissista llegó cuando Chirino tomó un balón en la zona media, colocó un pase al espacio detrás de los defensores, ahí corrió Paradela y el jugador remató de derecha para dejar sin reacción a Johnny Álvarez.

La acción fue celebrada por Paradela, pero el que más recibió felicitaciones fue Chirino por el servicio que dio.

Al minuto 83 del juego el partido está 2 a 1 a favor de Saprissa.