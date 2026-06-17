Fútbol

¿Juegan Fidel Escobar y Tomás Rodríguez? Esta es la primera alineación de Panamá en el Mundial 2026

La selección de Panamá se enfrenta a Ghana a las 5 p. m. por el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde
La Selección de Panamá se vio mal ante Brasil en el Maracaná.
La Selección de Panamá jugó un amistoso contra Brasil en la preparación para la Copa del Mundo 2026. (X de Fepafut/Fepafut)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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