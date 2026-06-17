¿Juegan Fidel Escobar y Tomás Rodríguez? Esta es la primera alineación de Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá jugó un amistoso contra Brasil en la preparación para la Copa del Mundo 2026.

La selección de Panamá ya tiene definida su alineación para el debut en la Copa del Mundo 2026. Los dos jugadores del Saprissa, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, iniciarán el encuentro en el banquillo de suplentes.

Panamá se enfrentará a Ghana a las 5 p. m. en el partido que completará la jornada del Grupo L, donde previamente Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia.