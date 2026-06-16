Inglaterra vs. Croacia: ¿A qué hora y cómo ver este partido del Mundial 2026?

Inglaterra y Croacia juegan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026.

Inglaterra y Croacia se estrenan este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026. Su partido corresponde al grupo L y el partido se llevará a cabo en el Estadio de Dallas.

Este juego arrancará a las 2 p. m. (hora de Costa Rica) y en territorio nacional podrá verlo mediante Fox, Fox+ y Canal 7.

Recuerde que otra opción es escucharlo a través de la transmisión de Teletica Radio (91.5 FM).

El partido se torna como un duelo bravo, fuerte de primera entrada y con figuras importantes a seguir, donde el implacable Harry Kane desafía la vigencia de Luka Modric.

El Mundial 2026 sube la temperatura con el estreno de uno de los artilleros más temibles del planeta. Este miércoles, Harry Kane comandará el debut de Inglaterra frente a la incombustible Croacia de Luka Modric, en un choque que promete chispas en Dallas.

A sus 32 años, Harry Kane llega a su tercera cita mundialista en el mejor momento de su carrera, respaldado por una temporada monstruosa con el Bayern Múnich, donde cosechó el título de la Bundesliga gracias a una efectividad de otro planeta.

El escenario del debut será el imponente estadio de Arlington, Texas, un duelo con aroma a revancha que evoca de inmediato la semifinal de Rusia 2018, donde los balcánicos amargaron a los ingleses al vencerlos 2-1 en la prórroga.

Croacia, que repitió podio en Catar 2022, sigue comandada por el eterno Luka Modric, quien a sus 40 años disputa su quinto Mundial. Sin embargo, el técnico Zlatko Dalic ha sabido inyectar sangre nueva al equipo con la irrupción de jóvenes promesas como el volante Petar Sucic (22 años) y el central Luka Vuskovic (19 años).

“Croacia es un rival durísimo”, advirtió Kane tras instalarse en suelo estadounidense. “Han demostrado en los últimos dos Mundiales que compiten al máximo nivel. Tendremos que estar listos”.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Vocex

Cuenta con la aplicación TV-X by Vocex que se descarga directamente en los Smart TV o bien dispositivos Smart como Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast o en Android. Cuenta con el canal Fox en el 301 y con Fox+ en el 303.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.