Fútbol

Juan Carlos Rojas, sobre salida de Saprissa del Comité Ejecutivo de la Federación: ‘El fútbol nacional pierde’

Expresidente del Saprissa y exmiembro de la Fedefútbol reaccionó ante la pérdida de Roberto Artavia, cabeza morada, por un puesto en el Ejecutivo

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Por Esteban Valverde
Juan Carlos Rojas estuvo en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol de 2023 a 2025. (Jose Cordero)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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