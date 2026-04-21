Juan Carlos Rojas, sobre salida de Saprissa del Comité Ejecutivo de la Federación: ‘El fútbol nacional pierde’

Juan Carlos Rojas estuvo en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol de 2023 a 2025.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa y quien formó parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), afirmó que la decisión tomada este martes de dejar fuera al cuadro morado de este órgano representa un golpe, pero para el fútbol nacional.

Rojas es, de hecho, el miembro saliente del Comité Ejecutivo, y su lugar lo ocupará Stewart Gómez, quien venció en la votación de la asamblea extraordinaria de la Federación a Roberto Artavia, actual jerarca de Saprissa.

Ante esto, La Nación consultó al exdirigente morado sobre lo que significa para el club quedar fuera del órgano de dirección del fútbol nacional.

“La respuesta corta es que yo creo que sí es importante para Saprissa estar en esa mesa. También hay que verlo al revés: lo que Saprissa puede y debe aportar en el desarrollo de la estructura del fútbol nacional es clave, y si no está, pues no lo hará”, reflexionó Rojas.

El expresidente añadió que se remite a los hechos para demostrar cómo el club, desde el ámbito dirigencial, pudo impulsar el fútbol costarricense en temas clave.

“Durante los últimos 15 años, estoy convencido de que Saprissa fue un catalizador de una serie de cambios estructurales en el modelo de gestión y profesionalización del fútbol nacional”, afirmó.

“Nosotros fuimos grandes impulsores, por ejemplo, del modelo de licencias, así como de la incorporación de un director deportivo en la estructura de selecciones nacionales”, agregó.

Juan Carlos Rojas amplió sobre los posibles efectos de que Saprissa no esté en el Comité Ejecutivo.

“La estructura del fútbol nacional, tanto en la Unafut como en la Federación, es una estructura rezagada y, en mi opinión, no actualizada ni totalmente profesionalizada. Es muy política y está basada en cómo era el fútbol hace 20 años. Entonces, el modelo de gestión y gobernanza debe actualizarse, y ahí Saprissa puede aportar”, señaló.

Rojas expresó que el modelo institucional que tiene el club en la actualidad puede servir como base para el desarrollo de la estructura nacional.

“Saprissa es claramente el club con el modelo de gestión más profesional del país, y lo ha sido desde hace años. Puede aportar mucho por la transformación que ha vivido en los últimos 15 años. Si Saprissa no está ahí, el fútbol nacional pierde”, enfatizó.

Para el exjerarca tibaseño, en la mesa más importante del fútbol nacional deben estar representados clubes como Alajuelense, Herediano, Cartaginés y Saprissa.

“A Saprissa no le afecta mucho en el corto plazo no estar ahí, pero debe y puede aportar, y tiene mucho que ofrecer al ser el club más grande y con una estructura moderna de gestión de fútbol. Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés deben estar ahí; esto es lógico y correcto”, concluyó.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, había sido nombrado como integrante del Comité Ejecutivo para el periodo 2023-2027, pero renunció al puesto a finales de 2025, cuando confirmó que también dejaría el equipo tibaseño.