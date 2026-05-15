Juan Carlos Rojas le responde a Hernán Medford: ‘Corta memoria o falta de estar informado’

El expresidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, salió al paso ante la crítica lanzada por el hoy entrenador del equipo masculino morado, Hernán Medford.

Medford mencionó en la conferencia de prensa previa al juego de vuelta de la final de segunda ronda ante Herediano que este viernes él y los jugadores estarían al pendiente del duelo entre Saprissa Femenino y Dimas, donde se conocerá al nuevo monarca de la categoría. No obstante, como parte de su mensaje, Medford mandó una felicitación a la actual junta directiva morada y le envió un dardo a la administración que lideró Juan Carlos Rojas.

El Pelícano sentenció: “Hay que felicitar a la nueva directiva, que le dio importancia al fútbol femenino, algo que antes no se hacía. Ahora vea las consecuencias de darle importancia: el equipo está en una final”.

Ante esto, el exjerarca saprissista le respondió con todo.

“Cuando Horizonte Morado entró a Saprissa, fuimos los que revolucionamos el fútbol femenino trayendo de vuelta al equipo femenino e invirtiendo en el desarrollo del equipo y la liga femenina. Corta memoria o falta de información sobre todo lo que el club hizo para promover el fútbol femenino de manera integral, más allá de haber ganado cuatro títulos, además de un campeonato centroamericano de la UNCAF”, dijo Rojas ante consulta de La Nación.

“Me siento muy orgulloso de haber sido parte de los pioneros en el fútbol femenino, y gran parte de lo que vemos hoy fue producto de los esfuerzos de esos años. Me alegra ver al equipo en la final y estaré alentando para obtener ese nuevo título”, agregó.

El expresidente saprissista también le envió una aclaración a Medford, porque, según Rojas, la administración anterior a la que hizo referencia el Pelícano es parte integral de la actual.

“Primero, no se debería referir a la ‘anterior administración’, dado que la actual administración era parte integral de la anterior administración, con varios directivos y socios actuales participando activamente desde hace 15 años. Las decisiones relacionadas con el equipo femenino, y con todo lo demás, los actuales socios fueron parte de las decisiones conmigo, por lo cual Hernán debería tener cuidado con sus comentarios para no inducir al error y no embarcarse hablando mal de sus jefes actuales”, finalizó.