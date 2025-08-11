Josué Quesada y Erick Lonis se enfrascaron en discusión por el futbolista que llegó del campeón de Linafa a Saprissa

Erick Lonis y Josué Quesada discutieron por la llegada de Marcos Escoe al Saprissa.

Josué Quesada, periodista caracterizado por sus opiniones polémicas, estuvo en el programa de Erick Lonis, Deporte Más, este domingo por la mañana. Un tema se ‘robó’ gran parte del desarrollo del espacio: la llegada de Marcos Escoe al Saprissa.

El delantero de 22 años que fue anunciado como refuerzo a finales de semana y quien jugó en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, la temporada pasada, con el equipo Pitbulls de Santa Bárbara.

Quesada insistió en cuestionar el fichaje de Escoe, sobre todo porque salió de la tercera división, mientras que Lonis insistió en que había que enfocarse en las condiciones del artillero y no en sus antecedentes deportivos.

“Soy muy saprissista, pero soy periodista (...). Va a jugar en Saprissa, eso es lo más lindo que hay, pero tiene un precio, tiene un precio...”, manifestó el comunicador.

Estas palabras las dio en medio de un intercambio de criterios con la panelista del programa, Lina Arciniegas.

Ante esto, Lonis tomó la palabra y describió:

“¿Cuándo trajeron a Tuma Martínez de dónde lo sacaron? De Pérez Zeledón... De un equipo de barrio".

Josué insistió: “Pero no fue presentado, un fichaje anunciado...”

Lonis respondió: “Si a usted le gusta la parafernalia es otra cosa”.

Quesada cerró: “Saprissa es parafernalia”.

Por último, el director de la Comisión Deportiva del Saprissa, cerró con las siguientes palabras:

“A usted le importa si salió en la prensa, dónde jugó, pero a nosotros nos importan las condiciones del jugador”.

La discusión tuvo a Erick defendiendo el fichaje, al punto de dar a conocer que la responsabilidad de lo que suceda es de él.

“Cuántos jugadores han traído la Liga y Herediano y que no han debutado, pero todo contra Sapri... La mayoría de jugadores extranjeros de acá no la pegan”, profundizó Lonis.

Josué Quesada, por su parte, afirmó:

“Pero, Heredia es bicampeón nacional y la Liga bicampeón centroamericano Lonis, yo creo que el tema es Marcos Escoe...”.

El periodista agregó que él no tiene nada en contra del delantero.

“Es la situación de la elección de Saprissa”, sentenció. Ante esto, Erick Lonis dijo: ‘la decisión es mía, yo la asumo’.