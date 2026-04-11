Josimar Alcócer y su club dan fuerte golpe en Bélgica

Josimar Alcócer es el extremo izquierdo titular del Westerlo de Bélgica, el volante costarricense es titular indiscutible.

El Westerlo de Bélgica, con el costarricense Josimar Alcócer como titular, consiguió un importante triunfo en la liga de Bélgica. El plantel del ‘10’ de la Selección de Costa Rica le ganó 2 a 1 al Standard Lieja.

Alcócer actuó durante 85 minutos del partido y fue pieza importante en la ofensiva de su club, sobre todo gracias a su velocidad y su uno contra uno.

El Westerlo está en la primera posición del Grupo B de la fase final del certamen belga. El club de Alcócer llegó a 26 puntos, mientras que es seguido de cerca por el Genk, con 24 unidades. El Standard de Lieja es tercero, con 23 puntos.

Si el cuadro de Alcócer consigue ganar su zona, se asegurará un lugar en las eliminatorias para entrar a certámenes europeos.

Otro que jugó en el inicio del fin de semana fue Juan Pablo Vargas. El defensa actuó 90 minutos en el duelo que Puebla perdió 1 a 0 contra León.

Puebla está en la posición 15 del torneo, con 13 puntos.

Por otra parte, este domingo volverá a la acción Keylor Navas. El arquero y Pumas jugarán a las 12 m contra Mazatlán, en la Liga MX.

Pumas busca continuar sumando unidades para asegurar cuanto antes su clasificación a la liguilla de México. El equipo es quinto, con 24 puntos, mientras que el líder es Chivas, con 31.

A la siguiente fase entran de manera directa los primeros ocho de la tabla. A diferencia del torneo pasado, esta vez no habrá fase de play-inn, de forma que el campeonato sea un poco más corto para darle espacio adicional a la Selección de México que participará en el Campeonato Mundial 2026.

El Spartak Moscú de Rusia, escuadra de Manfred Ugalde, juega a las 7:30 a. m. contra el Rostov.

El Spartak es sexto de la clasificación, con 41 puntos, mientras que el líder es el Krasnodar, con 52 unidades.