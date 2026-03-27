Josimar Alcócer le hace un pedido a la ‘quitada’ afición de la Selección de Costa Rica

Josimar Alcócer conduce un balón ante la marca del jugador de Jordania, Alarab Yazan.

Josimar Alcócer fue uno de los jugadores que dejó en evidencia el dolor que sintió en noviembre pasado, cuando la Selección de Costa Rica quedó eliminada de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026. Con lágrimas en los ojos, el extremo lloró desconsolado después del 0 a 0 contra Honduras.

Hoy, en 2026, Alcócer volvió a ponerse la camisa de la Sele y explicó que, evidentemente, no ir al Mundial fue un duro golpe, pero le pidió a la afición que crea en este nuevo proyecto que lidera Fernando Batista.

Alcócer fue titular en el empate 2 a 2 contra Jordania y, de hecho, marcó el primer gol de la Tricolor, al tomar un rebote del penal que le detuvieron.

“Sabemos que la gente está quitada, entendemos el enojo, pero queríamos ir al Mundial; nosotros éramos los primeros que buscábamos esa chance. Ahora solo les pedimos que nos apoyen, que crean en estos jóvenes”, dijo en Radio Columbia, medio presente en Antalya, Turquía, con el periodista Mauricio Quesada.

Alcócer resaltó que, en esta primera prueba frente a Jordania, se sintió muy bien.

“Se me dio el gol, pudimos volver de un 2 a 0, lo intentamos; hay que seguir. Esto es bueno. En el segundo tiempo bajamos la intensidad, bajamos la concentración; debemos trabajar. Para muchos fue el primer partido, pero ya debemos mejorar, eso es claro”, profundizó.

El volante del Westerlo de Bélgica añadió la principal solicitud de Fernando Batista.

“Queremos ser intensos, directos; en este partido lo intentamos, nosotros buscamos ir al frente. El profesor nos comentó que es muy exigente con la táctica fija; tenemos a gente alta como Juan Pablo Vargas, Aarón Salazar, entre otros, y debemos sacar provecho”, agregó.

Por último, el jugador le dio la bienvenida a Andrey Soto, quien fue la novedad de la titular.

“A él lo conozco de liga menor, ojalá lo tengamos mucho tiempo en Selección porque tiene mucha calidad”, finalizó.

La Selección de Costa Rica volverá a la actividad el próximo martes a las 7 a. m., contra Irán.