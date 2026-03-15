José Saturnino Cardozo vivió un éxtasis al vencer al líder y arrebatarle el invicto en casa

Desde que llegó a la cancha del rival, el entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo expresó su deseo de salir victorioso y frenar el paso arrollador en casa del entonces líder del Torneo Clausura 2026, con cinco triunfos al hilo.

Al terminar el compromiso, dejó escapar toda la tensión y vivió un verdadero éxtasis al triunfar por tercera ocasión en los últimos cuatro partidos al frente del Municipal Liberia, tras un inicio para el olvido.

Ahora, contra todos los pronósticos, los guanacastecos quedaron a tres puntos de los puestos de clasificación al sumar 15 unidades, tres por debajo de Alajuelense, que tiene 18 y es cuarto de la tabla de clasificación.

El triunfo 1-2 frente al Club Sport Herediano le dejó grandes enseñanzas al entrenador guaraní, quien además alabó el esfuerzo de sus jugadores y recordó que han perdido jugadores por lesión durante la campaña. Además recordó que es la segunda vez que derrota al Team en el Clausura 2026, tras imponerse de local 1-0.

“Durante la semana sentíamos una vibra diferente. La posesión de la pelota me encantó durante los entrenamientos. A los muchachos les dije que habíamos recuperado la memoria de jugar al fútbol”, comentó Cardozo.

El Diablo Mayor del Toluca de México indicó que esperaban un partido complicado por las circunstancias que rodeaban el compromiso; sin embargo, aseguró que se dejaron los tres puntos con todo merecimiento.

“Nadie había ganado en esta cancha (el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara) y Liberia tenía muchos años de no vencer al Herediano como visitante, desde 2009, por lo que estoy orgulloso de mis jugadores. Sabíamos que el rival tiene un plantel riquísimo en todas las líneas, con mucho recorrido. El fútbol nos premió y no me canso de felicitar a los jugadores por el esfuerzo”, añadió Cardozo.

José Saturnino reiteró el esfuerzo de sus futbolistas y el sacrificio para contener los ataques del Herediano en la segunda parte.

“Fuimos ordenados. Nos defendimos con todo en la segunda parte para contener sus intentos de empatar. En el complemento nos metieron delanteros peligrosísimos, que tienen calidad y jerarquía. Nos dominaron y nos metieron atrás, pero supimos defendernos y lograr los tres puntos”, añadió Cardozo.

El entrenador del cuadro pampero también destacó el esfuerzo del delantero mexicano Erick Cubo Torres, quien llegó a cuatro anotaciones en el plantel junto al paraguayo Fernando Lesme y se volvió decisivo en los momentos más determinantes.

“Al Cubo le costó un poco. No llegó bien porque tenía una lesión en su rodilla derecha. Le costó adaptarse al trabajo del día a día, pero es un goleador y siempre hay que tenerlo en la cancha. Tomé la decisión de dejarlo 10 minutos y anotó el segundo gol. Siempre es peligroso y yo confío en este tipo de jugadores”, dijo Cardozo.