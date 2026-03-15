Fútbol

José Saturnino Cardozo vivió un éxtasis al vencer al líder y arrebatarle el invicto en casa

El técnico José Saturnino Cardozo alabó el esfuerzo del delantero mexicano Erick ‘Cubo’ Torres

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Por Juan Diego Villarreal
Heredia vs Liberia
El técnico paraguayo, José Saturnino Cardozo, vivió intensamente el partido ante el Herediano. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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