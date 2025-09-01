José Saturnino Cardozo revela quién es el culpable de la pérdida del invicto de Liberia

El técnico del Municipal Liberia, Jose Saturnino Cardozo, aseguró que sus jugadores deben creer en sus capacidades y jugar con gallardía. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Diablo Mayor, el paraguayo José Saturnino Cardozo, fue claro en sus apreciaciones sobre el compromiso ante el Club Sport Herediano, donde el Municipal Liberia perdió su invicto al caer 1-0, aunque se mantiene como líder del Torneo Apertura 2025.

El estratega guaraní lamentó la derrota, aunque explicó que su equipo tuvo opciones para marcar y que un descuido defensivo le permitió al rival concretar y quedarse con el triunfo.

“Fue un mal partido para nosotros y el responsable soy yo. Faltan muchos partidos, por lo que debemos afrontar el momento, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, levantar la cabeza e insistir en los conceptos del equipo”, comentó Cardozo en la conferencia de prensa al final del compromiso.

Los liberianos, durante la primera parte, no encontraron el camino al marco contrario y en la segunda mejoraron en su accionar, pero no les bastó para alcanzar al menos el empate.

“Nunca pensamos en el invicto. Vamos paso a paso. Todos los partidos son complicados, difíciles. Dependemos de nosotros, de seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Esto todavía es largo, debemos seguir caminando juntos para lograr las metas que nos propusimos”, enfatizó Cardozo.

El entrenador suramericano reiteró que la confianza de sus jugadores será un punto clave para continuar desarrollando su idea de fútbol y que el Municipal Liberia pueda mantenerse en el mismo rumbo.

“Creo muchísimo en los jugadores que tenemos. Más allá de lo que nosotros, como cuerpo técnico, pensamos, los jugadores deben creer en su capacidad. Deben creer en lo que hacemos en la semana, pero, más aún, deben convencerse de que son buenos jugadores y que podemos competir contra cualquiera, aunque todo se define con una pelota”, señaló Cardozo.

De acuerdo con el estratega, debe prevalecer la personalidad del jugador en el terreno de juego y la capacidad de adaptarse a las diferentes canchas del país, pero, sobre todo, jugar con la pelota y ser contundentes.

Después de empatar con Saprissa (2-2), vencer al Cartaginés (1-0) y caer ante el Herediano (1-0), el timonel liberiano asegura tener buenas sensaciones en el campeonato nacional.

“Después de analizar los partidos, queda claro que no fueron superiores a nosotros. Herediano nos ganó porque no hicimos bien el recorrido en una jugada. Ellos tienen jugadores desequilibrantes, pero nosotros debemos competir con gallardía, teniendo la posesión de la pelota y una mayor conexión para marcar diferencia en cada compromiso”, manifestó Cardozo.