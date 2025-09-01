Herediano se lava la cara, vence al líder y deja atrás el dolor de su fracaso en Centroamérica

Luis Ronaldo Araya sigue siendo determinante con goles y por su sociedad con el cubano Marcel Hernández. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lavarse la cara ante sus seguidores, dejar atrás la amargura del fracaso en la Copa Centroamericana y hacerse respetar en casa fueron los objetivos que el técnico Hernán Medford exigió a sus jugadores.

Con un equipo más equilibrado en sus líneas, gracias a la recuperación de jugadores claves, el Club Sport Herediano sacó una valiosa victoria de 1-0 ante el Municipal Liberia, en el estadio Carlos Alvarado.

Sin duda, los heredianos tuvieron que trabajar de más para vencer al aún líder del Torneo Apertura 2025, que sufrió su primer revés en el certamen e igualó en 11 puntos a los pamperos, que poseen mejor gol diferencia.

El “Team” se mostró mucho más seguro en defensa con la incorporación del arquero Dany Carvajal, la pareja de centrales Getsel Montes y Sergio Rodríguez, y el regreso de Allan Cruz tras una lesión muscular.

Esa confianza en la zona baja les permitió mantener el cero en el arco, algo que no lograban desde el primer partido del torneo, cuando empataron 0-0 ante Guadalupe FC, y en la victoria 1-0 frente a Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto.

A la buena actuación de Montes, Rodríguez y Carvajal se sumó la dupla ofensiva de Luis Ronaldo Araya y Marcel Hernández, quienes se conocen muy bien tras su paso por el Cartaginés, lo que les permite entenderse y marcar diferencia.

Precisamente, de una acción colectiva entre ambos nació el gol local.

Los rojiamarillos se adelantaron en el marcador al minuto 18, cuando Luis Ronaldo Araya tomó un balón en el centro del campo, sirvió a Marcel Hernández en una pared larga; este controló a medias y Araya, que seguía la jugada, sacó un remate rastrero para vencer al meta Antony Monreal y poner el 1-0 definitivo.

Duelo de goleadores: Randy Ramírez intenta dejarse el balón ante la presencia de Marcel Hernández. Ambos delanteros suman cuatro goles en el Torneo Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una victoria por su compañero

“Para nadie es un secreto que me llevo muy bien con Marcel. Llevamos trabajando mucho tiempo juntos y lo importante es ayudar al grupo a salir adelante y mantenernos en los primeros lugares del certamen”, comentó Araya a FUTV.

Araya, quien ya había marcado ante Pérez Zeledón, San Carlos y Liberia en el campeonato nacional, se ha convertido en un jugador determinante, al punto de ganarse la titularidad de la mano del técnico Hernán Medford.

“Todos saben que hay muchos jugadores en el equipo y que no es fácil. Es por esa razón que debemos seguir trabajando fuerte, dar más por esta institución y así alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”, añadió Araya.

El volante agradeció a la afición por el apoyo en las gradas y le dedicó la victoria a su compañero Sergio Rodríguez.

“A Sergio lo apoyamos porque sufrió una situación difícil con su familia, tras la muerte de su madre. Este triunfo es para él. No ha sido un camino fácil para nosotros. En lo personal, agradezco a mi familia por su apoyo, porque gracias a ellos puedo seguir creciendo y mejorando”.

El conjunto florense trató en todo momento de controlar las acciones, ante un cuadro pampero al que le faltó la agresividad que lo caracterizó en los primeros cinco partidos del campeonato, donde se había catapultado al primer lugar.

En el complemento, los dirigidos por el paraguayo José Saturnino Cardozo intentaron reaccionar y presionaron en el mediocampo, buscando generar opciones en la portería de Dany Carvajal, quien había sido poco exigido en el compromiso, pero sin lograr el deseado empate.