José Saturnino Cardozo revela los errores que hunden a Liberia en el Clausura 2026

José Saturnino Cardozo se vio molesto con la concentración de sus jugadores del Municipal Liberia.

El entrenador José Saturnino Cardozo evaluó el difícil comienzo que ha tenido el Municipal Liberia en el Clausura 2026, donde solo acumula dos puntos de nueve posibles.

Los liberianos perdieron con Guadalupe y empataron con Pérez Zeledón y Alajuelense. El timonel no escondió su preocupación y señaló los puntos que, para él, son los yerros de sus pupilos.

“Desconcentrados y, a lo mejor, mal parados, porque salimos mal. Yo siempre priorizo mucho la línea; hay zonas donde un marcador tiene que respaldar la jugada y nos regalamos mucho… y el rival nos anota. Debemos ver el tema de la concentración, nos vimos mal. Nos falta tranquilidad a la hora de definir”, aseguró luego del 1-1 contra los Guerreros del Sur.

Cardozo añadió que no tomó en cuenta como titular a Erick Cubo Torres por un problema de lesión.

“Cubo tiene una distensión de ligamento y por eso no arrancó. Mucha gente no sabe cómo está el jugador. Uno, como entrenador, tiene el día a día y yo solo quiero jugadores al 100%. A mí no me gusta perder y no puedo meter un jugador que se rompa el ligamento iniciando el torneo”, afirmó.

Liberia enfrentará a Herediano el domingo a las 3 p. m. con la obligación de retomar el camino para repetir la actuación del pasado torneo, cuando entraron a semifinales.