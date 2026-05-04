José Saturnino Cardozo reta a la afición de Saprissa: ‘Vamos a aguarles el festejo’

José Saturnino Cardozo tuvo una frase que, en medio del contexto actual, se vuelve muy llamativa. El hoy entrenador de Liberia es mencionado como opción para asumir el banquillo de Alajuelense a partir del próximo torneo y, en su comparecencia luego del 1-1 en la semifinal de ida entre guanacastecos y morados, dejó un mensaje fuerte para Saprissa.

Cardozo anunció a los seguidores del Saprissa que va con la clara misión, en el partido de vuelta, de aguarles el festejo ante un posible paso a la final de la segunda ronda.

“Al final, lo que me deja tranquilo es que dejamos todo en el terreno de juego. Ahora nosotros iremos con todo a aguarle el festejo a la gente de Saprissa; vamos a ir con confianza, vamos a complicar, vamos con la ilusión de hacer daño y de que Saprissa sufra allá. Saprissa solo perdió dos partidos como local y uno fue contra nosotros”, afirmó en la conferencia de prensa.

Sobre el partido de ida, Cardozo fue enfático en que el esfuerzo de sus muchachos fue destacable, aunque terminó molesto porque su equipo no desarrolló posesión de pelota.

“Nosotros no nos creemos más de lo que la gente pueda decir ni menos de lo que podemos hacer. Respetamos a los rivales; hay cuatro equipos que están frente a nosotros. Confiamos en nuestros jugadores. Ahora, me parece a mí que a Liberia le faltó volumen de juego. Siento que nos faltó posesión de pelota; sentía que nos quemaba la pelota. Queríamos ganar, pero esto es de 180 minutos. Sé que vamos a pelear con todo de visita”, acotó.

El timonel paraguayo destacó el trabajo de su portero, Antonny Monreal. El arquero mexicano logró dos paradas clave que evitaron que Saprissa se fuera con la victoria.

“Estamos muy contentos con él; hizo una tapada excepcional. Es un gran profesional, importante, trabaja durísimo en la semana”, mencionó.

Por último, Cardozo recalcó las complicaciones que encontró en su escuadra.

“Saprissa tuvo la posesión de pelota y nosotros debimos asumir porque estábamos jugando de local. Queríamos velocidad por fuera, pero bueno, intentamos, fuimos al frente. Lo que no me gustó fue el volumen de juego; no fue lo que siempre hacemos. Nos faltó jugar. Esto es un juego donde el futbolista debe estar a gusto, pero no lo sentí así”, finalizó.