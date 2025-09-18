José Saturnino Cardozo resalta con orgullo la primera ronda de su equipo en Costa Rica

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, evaluó el empate 2 a 2 contra Guadalupe.

El timonel señaló que termina conforme con el rendimiento de su equipo en la primera ronda, porque finalizaron con 15 puntos y en zona de clasificación, peleando por el liderato. No obstante, también afirmó que ante Guadalupe no le gustó el primer tiempo que hizo su plantel y que perdió 2 a 0.

-¿Cuál es la valoración del juego contra Guadalupe?

-Un partido complicado desde el inicio, el rival vino a hacer grandes cosas, hubo errores al no hacer goles. Nos costó entrar en el juego, nos costó tener la posesión de pelota. Estoy contento con el segundo tiempo porque hicimos un esfuerzo de sumar un punto, al final fue aplaudible lo que hicimos. En el primer tiempo Guadalupe aprovechó los errores, pero en el segundo nosotros fuimos protagonistas y sumamos un punto importante al final. Yo le aplaudo a mis jugadores. El equipo me tiene contento porque ataca por los costados. Al final bien con el esfuerzo.

-Se acaba la primera ronda. ¿Qué evaluación hace?

-Cerramos la primera ronda bien porque nadie imaginaba la posición en la que estaríamos hoy. Diseñar un equipo no es fácil, sin embargo el equipo ha agarrado protagonismo y empezamos a creer en lo que estamos haciendo. Los jugadores nos creyeron, pero son ellos quienes toman las decisiones, todo depende de ellos. Este es un juego fantástico, ahora tenemos una idea de pelear arriba. El camino no es fácil, porque tenemos tres equipos que pelean como Saprissa, Herediano y Alajuelense, entonces hay un lugar para buscar y ese será para el equipo que asuma más protagonismo. Queremos continuar igual y no tener miedo.

-¿Por qué no jugó Fernando Lesme como titular?

-Fernando Lesme no jugó porque tenía casi 40 grados de fiebre. Al final tuvimos que cambiarlo, pero pudo ingresar. La presencia de Lesme es muy importante, Leiva ha entrado muy bien en los partidos y más allá de lo que hizo siento que puede dar mucho más todavía. Contento con Lesme porque vuelve a anotar después de mucho tiempo y eso nos tiene contentos.