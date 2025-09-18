Liberia de José Saturnino Cardozo comienza a dejar dudas luego de un arranque lleno de ilusión

Guadalupe complicó a Liberia, uno de los equipos que sorprendió en la primera vuelta del campeonato nacional.

El Municipal Liberia fue la sorpresa del arranque del presente torneo, de hecho lideró la clasificación varias fechas, pero de los últimos seis puntos solamente ha ganado uno y comienza a dejar dudas.

Los liberianos de hecho sudaron de más ante Guadalupe para igualar 2 a 2 en el estadio Coyella Fonseca, donde los de Goicoechea lograron estar arriba en el marcador 2 a 0.

Los goles de Guadalupe fueron obra de Lautaro Ayala y John Jairo Ruiz, quienes marcaron en el primer tiempo. Para el complemento, la actitud liberiana fue completamente otra y eso se vio reflejado en las dianas de Fernando Lesme y Yeison Molina.

El gol de Molina le dio a los liberianos una unidad y les permitó llegar a 15, aunque esto todavía los mantiene fuera de la cima.

“Nos vamos con un sabor amargo, porque no entendemos cómo se nos fue el primer tiempo y queremos seguir sumando para continuar arriba en la tabla”, afirmó Malcom Pilone, capitán pampero a FUTV.

En el caso de Guadalupe, el plantel de Fernando Palomeque vivió desconcentraciones en el complemento y esto pasó factura.

“No sabría decirte qué pasó, son cosas del fútbol. Ahora solo nos queda levantarnos mañana y trabajar para buscar salir de esta situación”, dijo Lautaro Ayala, jugador guadalupano.

El cuadro guadalupano llegó a 10 unidades y sigue en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación.

El resultado dejó caras largas en los banquillos, tanto José Saturnino Cardozo como Fernando Palomeque no terminaron conformes sobre todo porque el resultado deja a ambos equipos en deuda en la clasificación.

El gran reto de Liberia será volver a la victoria en la próxima jornada, contra San Carlos en el Edgardo Baltodano, esto porque su puesto en zona de clasificación comienza a tambalearse en un torneo tan cerrado que tiene hasta el sexto lugar en la pelea por meterse entre los cuatro primeros.

Guadalupe llega contra Alajuelense, el fin de semana, con la obligación de ganar, porque sigue entre los últimos.