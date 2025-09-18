Fútbol

Liberia de José Saturnino Cardozo comienza a dejar dudas luego de un arranque lleno de ilusión

Liberia no pudo contra Guadalupe y puso en duda su puesto en zona de clasificación

Por Esteban Valverde
Guadalupe complicó a Liberia, uno de los equipos que sorprendió en la primera vuelta del campeonato nacional.
Guadalupe complicó a Liberia, uno de los equipos que sorprendió en la primera vuelta del campeonato nacional. (Its_yuli.capture/Its_yuli.capture)







