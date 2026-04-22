José Saturnino Cardozo podría ser noticia previo al partido decisivo contra Alajuelense

José Saturnino Cardozo saludó a Cristian Gamboa, exlateral del Municipal Liberia que visitó el club hace unos días.

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, y el presidente del club, Wílder Eusse, tendrán una reunión el sábado venidero, precisamente un día antes del duelo contra Alajuelense, en la última fecha de la fase regular del torneo nacional.

Cardozo y Eusse tienen la intención de sentarse y hablar de un tema que inquieta a los aficionados liberianos: la continuidad del entrenador paraguayo.

La mentalidad del jerarca de Liberia es clara: llegar a un acuerdo total. Cardozo finaliza su vínculo con los guanacastecos, pero su intención es seguir, y él lo ha dicho públicamente.

“Antes del partido de la Liga queremos cerrar el acuerdo; esperamos que siga con nosotros. Lo mejor de todo es continuar el proyecto de año y medio con él y en eso me estoy enfocando; por eso fue que yo tomé la negociación”, aseguró Eusse.

José Saturnino Cardozo ha ganado muchos puntos como estratega de los liberianos al conseguir, por segundo torneo consecutivo, clasificar a la ronda semifinal.

Otro tema que tiene a los liberianos trabajando fuerte desde el área administrativa es tratar de asegurar la continuidad del delantero mexicano-estadounidense Alonso Hernández.

El atacante es una de las principales referencias ofensivas del plantel.

“Con Alonso se hizo una oferta hasta donde pudimos. Las negociaciones las lleva Felipe Eusse. Alonso debe evaluar cosas importantes; no es solo que va a ganar un poco más de dinero en otro lado, también hay que pensar en el club al que va, en el proyecto al que llega y si será protagonista”, detalló Wílder Eusse.

“Alonso es un jugador comprometido, indispensable; esperamos que tome la decisión de quedarse acá”, agregó.