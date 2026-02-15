José Saturnino Cardozo muy crítico con su Municipal Liberia: ‘Ya tocamos fondo’

José Saturnino Cardozo fue crítico ante el momento de Liberia en el Clausura 2026: solo tiene cinco puntos de 21.

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, fue enfático en que su equipo ya tocó fondo al sumar solamente cinco unidades de 21 posibles en el Clausura 2026.

El entrenador paraguayo terminó molesto luego de la derrota 1-0 contra Saprissa, en un juego en el que los guanacastecos quedaron en una posición crítica, pues están muy lejos de los cuatro primeros de la clasificación.

—¿Qué piensa de la derrota ante Saprissa?

—Fue un partido parejo. Intentamos ganar; nosotros estábamos de local y buscamos hacer un buen partido. No fue fácil; al final se gana por pequeños detalles. El duelo fue parejo y se pierde por un detalle.

“A los jugadores no hay nada que reclamarles, porque dejaron todo. No es fácil la situación que vivimos; tocamos fondo y estamos sin resultados. Pero a los jugadores no puedo reclamarles mucho, porque hicieron un gran partido. Uno normalmente ve el resultado, pero hay que analizar todo lo que está pasando”.

—¿Qué le falta a Liberia?

—Hay que ser más contundentes. Nosotros buscamos ocasiones; tuvimos una de Lesme y otra de Yoserth Hernández, pero el rival solo hizo una de gol. En el primer tiempo tuvimos errores que les permitieron a ellos acercarse, pero fue un partido parejo que pudo inclinarse para cualquiera de los dos.

—¿Dónde concentra la crítica al rendimiento de su equipo?

—Cuando se pierde hay que analizar todo. Hemos tocado fondo porque no queremos esto; ahora, esto es fútbol y todo puede suceder. De repente llegamos, pero nos cuesta terminar las jugadas; el rival, en cambio, tiene una oportunidad y concreta. Ahora debemos ponerle atención al aparato defensivo. Arriba llegamos bien, pero nos falta concretar.

—¿Por qué en el segundo tiempo se vio mejor Liberia?

—En el primer tiempo nos faltó más presencia en el interior. Ahora, insisto, el rival tuvo ocasiones por jugadas nuestras. En el segundo tiempo mejoramos, pero nos costó en ofensiva, porque no tuvimos la claridad para jugar y el rival dejó jugar poco. Quedé molesto por el resultado.