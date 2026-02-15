Fútbol

José Saturnino Cardozo muy crítico con su Municipal Liberia: ‘Ya tocamos fondo’

El entrenador José Saturnino Cardozo se mostró muy preocupado luego de la derrota contra Saprissa

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
José Saturnino Cardozo Municipal Liberia Puntarenas FC Torneo Clausura 2026 7 de febrero del 2026 Cortesía: Municipal Liberia
José Saturnino Cardozo fue crítico ante el momento de Liberia en el Clausura 2026: solo tiene cinco puntos de 21. (La Nación/Cortesía: Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipal LiberiaSaprissaJosé Saturnino Cardozo
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.