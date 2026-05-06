Fútbol

José Saturnino Cardozo lanza reclamo en la antesala del duelo ante Saprissa: ‘Nosotros no lloramos’

José Saturnino Cardozo dejó atrás su discurso táctico para hacer un llamado de atención previo a la vuelta de Saprissa-Liberia

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Por Esteban Valverde
José Saturnino Cardozo atendió a la prensa este miércoles en Liberia.
José Saturnino Cardozo atendió a la prensa este miércoles en Liberia. (Liberia/Liberia)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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