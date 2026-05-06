José Saturnino Cardozo lanza reclamo en la antesala del duelo ante Saprissa: ‘Nosotros no lloramos’

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, lanzó fuertes declaraciones de cara al partido de vuelta de la serie contra Saprissa por las semifinales del Clausura 2026. Lejos de un discurso táctico, el técnico paraguayo reflexionó sobre las múltiples bajas de su equipo y cuestionó que estas no reciben la misma atención mediática que las del cuadro morado.

La serie entre Saprissa y Liberia está 1-1 y se definirá el próximo domingo en la Cueva, a las 4 p. m.

Cardozo recordó que no puede contar con Mauricio Villalobos, Yoserth Hernández, Waylon Francis, Fernando Lesme y Adrián Chévez, pero, según él, esto no ha sido destacado por la prensa.

“Nadie habla de los problemas de Liberia: Waylon, Yoserth, Villalobos, Lesme y Chévez. La prensa no habla de lo que nos falta a nosotros, sino de lo que le falta a Saprissa, un equipo de mucha tradición, un equipo con estructura que debería tener la forma de solventar”, afirmó.

Cardozo agregó: “Ellos tienen plantel, rica historia, sus jugadores... Nosotros entramos para hacer, con mucho esfuerzo, lo que veníamos haciendo hasta ahora, que nos trajo a esta instancia. Pero nosotros no lloramos”, puntualizó el técnico pampero.

En cuanto a Saprissa, los tibaseños no contarán con Fidel Escobar y Mariano Torres por sanción; además, Luis Javier Paradela es duda por una dolencia muscular. Por otra parte, Jorkaeff Azofeifa también podría ser sancionado.

Sobre el primer partido de la serie, Cardozo volvió a insistir en que terminó conforme con la actitud que mostró su equipo, pese a que hubo falencias tácticas que le dejaron un sinsabor.

“El partido fue interesante porque íbamos contra un equipo fuerte, un gran rival, bien dirigido. Es un equipo de tradición de Costa Rica y Centroamérica. Hicimos un partido interesante, sin que Liberia jugara bien. No fue el partido ideal que imaginamos: no pudimos tener el balón, nos faltó ser atrevidos; en el primer tiempo manejamos mejor, pero luego cedimos”, evaluó.

El paraguayo resaltó que sus jugadores han hecho un esfuerzo destacable en el cierre del campeonato, por lo que no tiene reproches.

“Nosotros no podemos reclamarle al equipo porque llevaba 11 partidos sin perder, ya le ganamos a los cuatro grandes y eso es un mensaje. Lo único que yo le pediría a mis muchachos para la vuelta es posesión de la pelota”, mencionó.

La comparecencia de Cardozo se da cuatro días antes del vital compromiso y en medio de rumores que lo vinculan con Alajuelense, especialmente porque aún no ha firmado su renovación con Municipal Liberia.

De hecho, por esta información, este miércoles por la mañana se produjo una fuerte discusión entre el equipo de periodistas de Teletica Radio y el representante de Cardozo, Luis García, luego de que el agente diera a entender que ese medio buscaba desestabilizar a Liberia con sus publicaciones.