Fútbol

Hernán Medford da opinión impensada sobre Liberia: ‘Es una falta de respeto’

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, tuvo palabras que pocos esperaban sobre Liberia, su rival de semifinales

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Por Esteban Valverde
12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Bancy Hernández de Saprissa disputó el 12 de abril el balón con Abner Hudson, ese día Liberia le ganó 2 a 1 a Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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