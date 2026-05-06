Hernán Medford da opinión impensada sobre Liberia: ‘Es una falta de respeto’

Bancy Hernández de Saprissa disputó el 12 de abril el balón con Abner Hudson, ese día Liberia le ganó 2 a 1 a Saprissa.

Hernán Medford, entrenador de Saprissa, se rindió ante Municipal Liberia. El técnico morado, en la conferencia de prensa previa al encuentro de vuelta de la serie semifinal del Clausura 2026, se deshizo en elogios para los guanacastecos e incluso sonó como un defensor de los Coyotes.

Medford llenó de méritos al equipo que dirige José Saturnino Cardozo y recalcó que el duelo del próximo domingo, en el estadio Ricardo Saprissa, será sumamente complejo.

“Nosotros fuimos a Liberia y empatamos. A veces no sé si se analizó lo que hizo Liberia en el torneo; parece que empatamos con cualquier equipo, pero empatamos con un equipo que le ganó a la Liga y le ganó a Herediano. Todavía nos minimizan y minimizan a Liberia”, dijo Medford.

“Hay algunos que minimizaron el empate, pero es una falta de respeto para Liberia, porque ellos son un gran equipo. El domingo no es fácil, porque este equipo viene jugando bien desde el torneo pasado”, agregó.

Medford recordó que Saprissa, desde el 15 de febrero, ha tenido seis duelos contra Liberia, lo cual marca una rivalidad constante con los guanacastecos.

Saprissa jugó contra Liberia no solo por el torneo nacional, sino que también disputó la semifinal del Torneo de Copa.

“Es parte de… Si jugamos Copa fue porque los dos llegamos lejos. A ambos equipos hay que darles los méritos, tanto a Saprissa como a Liberia. Saprissa y Liberia fueron dos de los mejores equipos del país, porque incluso jugamos una semifinal de Copa”, resaltó.

El “Pelícano” reveló que esta semana ha practicado penales con sus jugadores, ya que la serie puede ser tan cerrada que llegar a esa instancia no es descabellado.

“Los hemos practicado y tanto respetamos a Liberia que no queremos dejar un solo detalle suelto”, finalizó.