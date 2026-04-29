Fútbol

José Saturnino Cardozo impulsó un ‘diamante’ que ya desean en Colombia y México

Futbolista de 21 años del Municipal Liberia es seguido por un equipo de la primera división de Colombia y otro de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Sebastián Padilla es una de las figuras jóvenes del Clausura 2026.
Sebastián Padilla es una de las figuras jóvenes del Clausura 2026. (Municipal Liberia/Municipal Liberia)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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