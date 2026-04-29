José Saturnino Cardozo impulsó un ‘diamante’ que ya desean en Colombia y México

Sebastián Padilla es una de las figuras jóvenes del Clausura 2026.

Sebastián Padilla tiene 21 años y es titular indiscutible en el Municipal Liberia, uno de los semifinalistas del Clausura 2026. El volante central dirigido por José Saturnino Cardozo ha mostrado gran regularidad en el cuadro pampero, y el club liberiano ya recibió dos consultas específicas por él: una desde México y otra desde Colombia, ambas de equipos de primera división.

Wílder Eusse, presidente de Liberia, confirmó que Padilla genera expectativa a nivel internacional. Incluso, un club de la MLS mantiene a sus visores siguiendo de cerca al guanacasteco, aunque han preferido esperar a que finalice el torneo nacional.

Liberia disputa actualmente la serie semifinal contra Saprissa. Tendrá partido el domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

“En estos momentos contamos con una intención de Colombia y México, pero no queremos que Sebastián se distraiga. Estamos esperando que el torneo avance para ver qué negociación se concreta. Tendremos espacio para reunirnos”, afirmó el jerarca a La Nación.

“También hay interés de la MLS, así que vamos a esperar a que concluyan las fases finales. Sí tenemos contactos directos”, añadió.

Tras dos muy buenos torneos, Liberia cuida su plantel, ya que la mayoría de sus jugadores podría llamar la atención de equipos tradicionales o del extranjero.

“Tenemos muy claro que a Jean Paul Ruiz le quedan seis meses de contrato. Shawn Johnson termina, pero quiere continuar. Lesme estaba a préstamo, pero eso ya finalizó. Lo más importante es que recuperamos a jugadores como Jean Paul, Shawn Johnson, Yoserth Hernández, Douglas Sequeira y Alonso Hernández, quienes vinieron a Liberia y elevaron su rendimiento”, profundizó.

El Municipal Liberia está en semifinales, pero también busca la forma de hacer ‘caja’ con una de sus principales promesas: Sebastián Padilla, quien podría convertirse en legionario en el segundo semestre de 2026.