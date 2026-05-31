Fútbol

José Saturnino Cardozo impulsó figura hasta la Selección de Costa Rica

José Saturnino Cardozo le dio confianza a un futbolista de 21 años que hoy se alista para debutar con la Selección de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Sebastián Padilla, Municipal Liberia
Sebastián Padilla, del Municipal Liberia; ahora tendrá su oportunidad en la Selección de Costa Rica. (ML /ML)







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Selección de Costa RicaJosé Saturnino CardozoSebastián Padilla
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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