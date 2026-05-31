José Saturnino Cardozo impulsó figura hasta la Selección de Costa Rica

Sebastián Padilla, del Municipal Liberia; ahora tendrá su oportunidad en la Selección de Costa Rica.

La convocatoria de la Selección de Costa Rica para el partido amistoso contra Colombia, este lunes a las 5 p. m., dejó una sorpresa: la inclusión del joven mediocampista del Municipal Liberia Sebastián Padilla.

El volante, de 21 años, se ha convertido en una pieza de equilibrio dentro del conjunto liberiano y logró llamar la atención del seleccionador Fernando Batista gracias a la confianza y regularidad que le brindó el técnico José Saturnino Cardozo.

Padilla podría convertirse en una alternativa para suplir la vacante que dejó Alejandro Bran, futbolista que fue desconvocado por motivos disciplinarios.

El jugador liberiano acumuló 2.233 minutos durante la temporada 2025-2026, consolidándose como una de las piezas fundamentales del equipo guanacasteco dirigido por Cardozo.

Además, Padilla forma parte del proceso Sub-23 de Costa Rica, por lo que la Tricolor busca aprovechar esta fecha FIFA para otorgar minutos y experiencia internacional a futbolistas de esa categoría.

Sebastián Padilla también cuenta con seguimiento de clubes de Colombia y México, según confirmó semanas atrás a La Nación el presidente de Liberia, Wílder Eusse.

Ante este panorama, la exposición que pueda tener el jugador con la Selección Nacional podría marcar una diferencia importante en sus aspiraciones de dar el salto al fútbol internacional.