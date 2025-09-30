José Saturnino Cardozo está dispuesto a ayudar a la Selección para que Costa Rica no sufra una catástrofe

José Saturnino Cardozo aseguró que todos deben estar convencidos de qué es lo mejor para el fútbol de Costa Rica. Cortesía Municipal Liberia

El técnico paraguayo del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, es consciente de la problemática que representaría para Costa Rica no clasificarse a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El exinternacional guaraní vivió en carne propia cómo su Selección quedó fuera de las tres últimas Copas del Mundo, al no lograr el pase a Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, consiguiendo finalmente el boleto a la cita del 2026 bajo el mando del argentino Gustavo Alfaro.

Por esa razón, está de acuerdo con el parón del Torneo Apertura 2025 para que la Tricolor realice un microciclo con jugadores del ámbito local, a pesar de que el técnico Miguel Piojo Herrera no convocó a ningún futbolista de su equipo.

“Es fútbol. Hay que ayudar a la Selección, para eso estamos todos. Lo que queremos es que a la Selección le vaya bien, que pueda clasificar a un Mundial. Si no se clasifica sería una catástrofe para la liga local y para el fútbol tico”, comentó Cardozo, tras el partido que su equipo empató 1-1 con el Municipal de Pérez Zeledón.

De acuerdo con el exdelantero del Toluca, es un momento muy importante para el balompié costarricense y todos deben unirse para sacar a la Selección adelante en sus decisivos partidos del 9 de octubre ante Honduras, en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, y el 13 ante Nicaragua, en el Estadio Nacional.

“Somos parte de este campeonato y vamos a dar una mano. Todos debemos estar convencidos de qué es lo mejor para el fútbol de Costa Rica. Estamos con la mayor predisposición de ayudar a Miguel (Herrera). No creo que a nosotros nos afecte el parón”, aseguró Cardozo.

El técnico del cuadro liberiano recalcó que, más allá de que su equipo no tiene ningún jugador en la Selección Nacional, se debe hacer un frente común para colaborar con el combinado patrio.

“El entrenador de la Selección es quien hace la convocatoria para el microciclo. A nosotros nos queda seguir trabajando para que en el futuro tengamos un jugador en la Selección. Así lo queremos, tanto en lo personal como en una institución como el Municipal Liberia, que viene trabajando muy fuerte”, añadió.

Sobre no poder acceder al liderato del Torneo Apertura 2025, tras igualar con Pérez Zeledón, José Saturnino Cardozo explicó que lo importante es estar en el cuarteto que clasifica a las semifinales, donde se pelea por el campeonato.

“Saprissa es un equipo poderoso. Hicimos todo el esfuerzo por ganar (en Pérez), pero no nos alcanzó. Seguimos trabajando y tenemos esa ilusión de soñar con dejar fuera a uno de los equipos grandes. Dependemos de nosotros, no de Alajuelense o Saprissa. Debemos ser guerreros”, declaró Cardozo.