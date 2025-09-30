Saprissa sonríe ante un insípido partido donde Liberia y Pérez Zeledón se hicieron daño

A 136 kilómetros de distancia, sin estar en la cancha ni disputar los puntos, el Deportivo Saprissa sonríe, pues se mantendrá como líder del Torneo Apertura 2025, al menos hasta mediados de octubre, cuando se reanude el campeonato luego de la fecha FIFA por las eliminatorias de la Concacaf.

El insípido empate 0-0 entre el Municipal de Pérez Zeledón, que ayer celebró sus 34 años de existencia, y el Municipal Liberia, perjudicó a ambos conjuntos al dejarle en bandeja de plata el primer lugar a los morados.

Los liberianos se quedaron con un punto y ahora se ubican como sublíderes del certamen con 19 unidades, mientras que el Pérez falló en su intención de acercarse más a los puestos de clasificación, al quedarse en 16 puntos, dos más que el Puntarenas FC, que suma 14.

Por su parte, el bicampeón Herediano sigue en el sétimo lugar, a cinco puntos de las posiciones de clasificación, al sumar solo 13 unidades. En tanto, Alajuelense, que es cuarto, se mantiene con 18, al igual que Cartaginés.

Cabe destacar que manudos y brumosos tienen pendiente un partido de la fecha 5, que deberán disputar el próximo sábado 11 de octubre.

Es claro que la paridad no le sirve a ninguno de los dos protagonistas y menos a los isidreños, quienes quedan rezagados y ahora requieren puntuar fuera de casa para seguir en la pelea, cuando solo faltan siete jornadas para la conclusión de la primera fase y la búsqueda de un puesto en semifinales.

Un duelo donde faltó contundencia

En la primera parte, los visitantes fueron más incisivos. Con la guía de Gabriel Leiva intentaron llevar peligro a la portería del arquero Bryan Segura, aunque les faltó claridad en la última jugada.

Pérez tenía la pelota, pero carecía de la profundidad necesaria para poner en aprietos la portería del guardameta mexicano Antonny Monreal.

Las ausencias por lesión del paraguayo Fernando Lesme y del mexicano-estadounidense Joaquín Hernández les restó poder ofensivo a los guanacastecos, por lo que el entrenador José Saturnino Cardozo recurrió a Leiva y al exherediano Francisco Rodríguez.

Sobre el minuto 30, Leiva sacó a su equipo de la monotonía y, tras hacerle un sombrerito al zaguero William Fernández, el balón lo recepcionó el argentino Malcom Pilone, quien con un remate cruzado abrió la cuenta para los liberianos.

La anotación fue reclamada por el entrenador del Pérez Zeledón, el mexicano Luis Alberto Orozco, lo que motivó la intervención y la tarjeta roja del árbitro Pablo Camacho, a instancias del cuarto árbitro William Mattus, con quien discutió el estratega azteca.

Para el complemento, el técnico generaleño hizo ingresar a Rawy Rodríguez y Fabián Fallas, intentando darle solidez a su medio campo.

No obstante, en la primera aproximación al área contraria los locales lograron la paridad. La conquista llegó tras un tiro de esquina de Kendall Porras, quien envió el balón al segundo palo, donde apareció el recién ingresado Rawy Rodríguez para emparejar los cartones de cabeza al minuto 48.

El tanto del empate le dio confianza a los Guerreros del Sur, quienes tomaron el control del encuentro, pero les faltó la tranquilidad necesaria para vulnerar de nuevo la portería del mexicano Monreal.