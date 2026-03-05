José Saturnino Cardozo da su versión ante molestia de uno de sus jugadores al salir de cambio

José Saturnino Cardozo vivió un gran segundo semestre del 2025, pero en el primer torneo del 2026 ha tenido un certamen complejo.

El entrenador del Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo, reveló sin problemas cómo vivió la evidente molestia de su delantero Alonso Hernández, quien salió sumamente enfadado cuando fue sustituido.

En el juego entre Liberia y el Municipal Pérez Zeledón (1-1), el timonel tomó la decisión de reemplazar a Hernández, algo que no le agradó al artillero mexicano.

—¿Cómo vive este torneo, tomando en cuenta que el equipo no logra levantar?

—Tengo muchos lesionados. Sabíamos que el partido sería difícil por cómo llegábamos. El juego no fue tan vistoso, pero tuvimos más ocasiones para ganar. Fue disputado y creo que merecimos un poco más. Al final, el resultado fue justo por la propuesta de los dos equipos.

—¿Qué piensa del enojo de Alonso Hernández al salir de cambio?

—Me encanta, no pasa nada. Él siempre sale enojado, pero ya lo abracé. Siempre pide el cambio a los 70 minutos, pero esta vez lo adelantamos un poco. Ya le dije que en el próximo partido no lo voy a sacar (risas). No, no… Al final es normal que el jugador se enoje, pero nosotros estamos para mantener la disciplina y el orden. No pasa nada.

—¿Se puede clasificar?

—No está fácil por cómo estamos. Tenemos nueve jugadores lesionados. Queremos clasificar, pero no estamos bien. Tenemos la ilusión, todos soñamos y lo queremos, pero nuestra realidad es complicada. Yo aplaudo a mis muchachos porque ayer hicimos 10 horas de viaje y aun así lo hicimos con garra ante Pérez Zeledón. ⚽