José Saturnino Cardozo alaba el jugador que en Alajuelense no quisieron

José Saturnino Cardoso aseguró que fue un partido complicado, al jugarse en una cancha muy difícil por la lluvia. Cortesía: Municipal Liberia

Las inclemencias del tiempo y el retraso del compromiso fueron las primeras circunstancias que tuvieron que sortear los integrantes del Municipal Liberia, que goleó 0-3 al Puntarenas FC por la quinta jornada del Torneo Apertura 2025.

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo aseguró que, pese a las dificultades, sus jugadores lograron concentrarse en el compromiso y hacer un buen partido, a pesar de la larga espera tras el retraso.

“Como la cancha no estaba en óptimas condiciones para poder jugar o salir jugando, nos saltamos las líneas al tener un nueve como (Fernando) Lesme, empezamos a manejar el juego. Con el gol de (Joaquín) Huertas terminamos de controlar el partido”, comentó Cardoso en la transmisión de Tigo Sports.

El estratega guaraní reconoció que el mal estado de la cancha, producto de las lluvias, complicó el accionar de ambos equipos, pero lo clave era anotar y marcar la diferencia en el marcador lo más temprano posible.

“Me parece que el equipo aprovechó las oportunidades y sacamos una ventaja importante. Pero no se ha ganado nada, debemos seguir trabajando con la misma humildad y disfrutar este triunfo hoy, porque somos un grupo fuerte y unido. Después analizaremos al próximo rival”, expresó Cardozo.

El timonel reiteró la importancia del trabajo de su compatriota Fernando Lesme, quien no solo anotó el segundo tanto de los liberianos, sino que también gestó el primero al recibir la falta que lo originó, siendo determinante para la victoria.

Lesme, de 23 años, había sido uno de los fichajes de Alajuelense en el Torneo Clausura 2024, pero no logró convencer al técnico Alexandre Guimaraes, por lo que salió a préstamo al Deportivo Lugo de España y después al Club General Caballero de Paraguay antes de llegar al Municipal Liberia, a pedido de Cardozo.

“Siempre tratamos de aprovechar la calidad de Lesme, su fortaleza, así como la de Randy Ramírez y Joaquín Hernández. Buscamos mantener una base que nos dé tranquilidad a la hora de jugar y que nos permita fortalecernos en cada partido, con el fin de que los jugadores crean en lo que estamos haciendo”, aseguró el paraguayo.

Cardozo también exaltó el trabajo de los futbolistas jóvenes, en especial de Paul González, quien con apenas 16 años debutó ante Puntarenas FC y marcó su primer gol en la máxima categoría.

“Paul ingresó y anotó con solo 16 años. En su primera convocatoria con el primer equipo marca diferencia. ¡Qué mejor debut para el chico! Nosotros buscamos mantener una base, pero también todos tienen que trabajar para sostener una competencia interna, y en especial los jóvenes deben mostrarse”, declaró.