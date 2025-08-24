Fútbol

El pequeño redoblante de la Cimarrona Marchena de Liberia dejó la música para gritar goles en Primera

Delantero se convirtió en el goleador más joven en la historia del Municipal Liberia en la máxima categoría

Por Juan Diego Villarreal
Paul González Marchena Delantero Municipal Liberia 16 años 24 de agosto del 2025 Fotografías: Municipal Liberia
Paul González Marchena tiene 16 años y cursa el décimo año en el Colegio Católico de Santa Ana, de Liberia. Fotografías: Municipal Liberia (La Nación/Fotografías: Municipal Liberia)







