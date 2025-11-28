¿José Saturnino Cardozo a la Selección de Costa Rica? Así responden en su club

José Saturnino Cardozo llegó a principios de año al Municipal Liberia, él fue presentado por el presidente Wilder Eusse.

Wílder Eusse, presidente del Municipal Liberia, vive con emoción el posible pase del equipo a semifinales del torneo nacional. Los liberianos solo ocupan un punto de los seis en disputa para asegurar su lugar. Este domingo jugarán contra Saprissa, en el Ricardo Saprissa.

El jerarca habló con La Nación y aprovechó para colocar el nombre de José Saturnino Cardozo, DT de su planilla, como opción para liderar la reestructuración de la Selección de Costa Rica, luego del fracaso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

—¿Cómo visualiza el fin de semana ante Saprissa, a un punto de clasificar?

—Tenemos una expectativa muy alta. Tenemos el objetivo de clasificar. Esperamos el domingo en Tibás conseguir ese punto para decir que lo logramos. La verdad estamos contentos.

—¿Se imaginaba resultados de este tipo tan rápido en Primera División?

—Estamos en el camino correcto, en las metas correctas. Lo tengo en nuestra base de datos: nosotros planificamos para la temporada 2026-2027 ir a la Copa Centroamericana. Tenemos la variable deportiva, pero vamos bien hacia ese objetivo. Conformamos un equipo de experiencia con juventud, y eso nos tiene cerca de clasificar a semifinales.

—Visitar el Ricardo Saprissa en este momento… ¿es más complejo?

—Es un partidazo. La verdad, contra Saprissa siempre hemos dado pelea. Nosotros vamos por el partido a nuestra manera, pero trataremos de ser estratégicos para conseguir el objetivo.

—Liberia quedó como equipo de Guanacaste… ¿siente ese apoyo de la provincia?

—Estamos representando a la provincia, pero queremos el apoyo de todos los guanacastecos. Llamamos al comercio para conseguir grandes cosas. Nosotros tenemos una segunda estrella en el uniforme, pero vacía; ahora queremos buscarla.

—¿A quién le gustaría enfrentar en semifinales?

—Lo primero es clasificar. Los otros tres equipos son tres equipazos con grandes técnicos. Al que nos toque, vamos a trabajar para poder trascender y buscar esa final, que sería maravilloso.

—Al inicio José Saturnino Cardozo generó dudas… hoy la apuesta parece haber salido bien.

—La escogencia del DT fue clave. Yo tuve una reunión virtual con Cardozo y me di cuenta de que le gustaba el talento joven; eso es lo que queríamos. Ahora tenemos jugadores jóvenes que nos dan la talla y se consolidaron en Primera División. Nosotros pulimos chicos por cinco años y ahora vemos resultados.

—¿Lo ve como candidato para la Selección de Costa Rica?

—Para mí es un técnico preparado, capaz y que sabe gestionar bien el camerino. Es un técnico con gran táctica, pero que también sabe manejar el camerino; él sabe sacar lo mejor de cada jugador.

—¿Cómo está la situación de él en el club?

—Tiene contrato, pero estamos dispuestos a cederlo, porque queremos que la Selección de Costa Rica salga adelante. Si él es el hombre —que yo creo que lo es— me parece que colaboramos con todo para que ese proceso sea efectivo.

—¿Cómo ve el panorama del fútbol tico luego de no pasar las eliminatorias mundialistas?

—Hay que hacer un cambio a nivel formativo, de ligas menores. Siento que el problema de Costa Rica es deportivo, pero de hace ocho años. En la Copa del Mundo 2022 se clasificó dejando los pelos en el alambre y con una generación totalmente desgastada; ahora, por eso, es que no vamos al Mundial.