José Miguel Cubero revela cómo fichó Sporting a un hexacampeón y seleccionado de Honduras

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC, dio una entrevista a La Nación en la que explicó cómo él y su club concretaron el que, hasta ahora, es el golpe más fuerte del mercado de transferencias costarricense: la llegada del seleccionado y hexacampeón de Honduras, José Mario Pinto.

El catracho llega al cuadro albinegro a sus 28 años, luego de convertirse en una de las figuras del Olimpia de Honduras, el club más tradicional del fútbol catracho.

“Con el tema de Pinto no es una negociación de ahora. Le puedo decir que llevamos más de seis meses tras el jugador. Es más, en diciembre hablamos con él y con su club en ese momento, Olimpia, para intentar hacerlo, pero no se pudo”, declaró Cubero.

Tras meses de conversaciones y seguimiento constante, Cubero intensificó las gestiones en los últimos meses al saber que el futbolista terminaba contrato con Olimpia.

La estrategia para convencer al seleccionado hondureño también tuvo a Andrés Carevic como protagonista. El entrenador de Sporting conversó en varias ocasiones con el catracho.

“No lo perdí del radar. En este mercado apostamos por él, de acuerdo con las características y necesidades que teníamos. Siempre estuvo en la mira. Él es consciente de que le presentamos un proyecto estable y real. Para él fue importante el crecimiento que estamos teniendo como organización, con las instalaciones, el Municipal Grecia y demás”, resaltó el gerente deportivo.

Cubero reconoció que Pinto recibió ofertas superiores a la de Sporting; sin embargo, considera que el manejo de la negociación fue determinante.

José Mario Pinto fue el sétimo refuerzo del Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

“Son jugadores que llegan con ofrecimientos mejores de los que nosotros damos. Equipos grandes los buscan, pero se puede competir, y a él lo convencimos con nuestro proyecto. Queremos que Sporting crezca, queremos llegar a la Copa Centroamericana y lo vamos a lograr. Con estos jugadores lo vamos a buscar. Él entendió que el equipo tiene la urgencia de alcanzar estos lugares de privilegio”, finalizó.

Además de Pinto, Sporting FC reforzó su ofensiva con la incorporación de Daniel Colindres, mundialista con Costa Rica en Rusia 2018, y Renzo Carballo, referente del ataque de Puntarenas FC en la última campaña, quien anotó nueve goles con los porteños.

Los otros fichajes que ha hecho Sporting para la temporada son: Eduardo Pastrana, Youstin Salas, Ignacio Gómez y José Gabriel Leiva.