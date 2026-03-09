José Giacone sonríe de forma sarcástica tras afirmación de Hernán Medford que le incomodó

José Giacone, entrenador del Herediano, aseguró que lo justo en el partido ante Saprissa era un empate.

Cuando el entrenador de Herediano, José Giacone, escuchó que su colega Hernán Medford, del Saprissa, afirmó que los morados le pasaron por encima al Team, una sonrisa sarcástica apareció en su rostro.

Medford lo había expresado solo minutos antes en conferencia de prensa, al atender a los medios en el pospartido del juego que los tibaseños ganaron 2-1 en el estadio Ricardo Saprissa,

“Qué bueno”, expresó Giacone sin disimular su sorpresa ante lo dicho por Medford, quien aseguró que su equipo fue mejor en el compromiso.

“El análisis es subjetivo. Respeto a todos los colegas. Ellos fueron mejores en el primer tiempo. Nosotros fuimos muy imprecisos. En la segunda parte fuimos mejores y tuvimos opciones”, expresó Giacone.

El entrenador florense afirmó que salieron con un planteamiento ofensivo en el primer tiempo, pero la imprecisión y el jugar constantemente hacia atrás no les permitió desarrollar la idea de juego que traían al Saprissa, donde esperaban sacar un resultado positivo.

“Ellos nos ganaron por detalles. Siempre tenemos que corregir. Nos vamos tristes por el resultado, pero estoy orgulloso de mis jugadores porque hicieron un buen partido y se entregaron en la cancha”, agregó Giacone.

De acuerdo con el técnico florense, el cuadro florense abusó del juego hacia atrás y, aunque muchos pueden pensar que buscó sacar un empate, el timonel reiteró que la intención era conseguir los tres puntos.

“Creo que a veces se malinterpreta lo que planteamos. El control del juego se hace en el campo contrario, pero se abusó en jugar para atrás. A mí, en lo personal, me gusta más la verticalidad. Siento que sufrimos en el primer tiempo; no estuvimos bien en la segunda parte”, expresó Giacone.

El técnico rojiamarillo fue claro en que el rival los hizo sufrir ante la falta de precisión en la que incurrieron y, aunque lograron equiparar las acciones en la segunda parte, no les alcanzó para sacar un resultado positivo.

“Siento que el partido estuvo parejo, estaba para un empate y fueron los detalles los que marcaron la diferencia. En el segundo gol de ellos hubo un error en la marca. Debemos corregir ciertos aspectos tácticos en los que fallamos. Debemos seguir corrigiendo para alcanzar el objetivo”, declaró Giacone.

Los rojiamarillos siguen de líderes, pero ya solo les queda un punto de “colchón” encima del Saprissa.

En su próximo compromiso, los rojiamarillos recibirán a Liberia el sábado 14 de marzo, con el objetivo de volver a la victoria, pues cualquier otro resultado dejaría el liderato a expensas de los tibaseños.