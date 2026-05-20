Fútbol

José Giacone sin secretos: Así es su intimidad con la pizarra, el balón y la táctica

José Giacone, entrenador campeón con Herediano, dio su fórmula de éxito en entrevista con ‘La Nación’

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Por Esteban Valverde
Herediano vs. Saprissa
José Giacone celebró su décimo título en su carrera el sábado pasado al vencer a Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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