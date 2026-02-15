José Giacone sale con una formación que no le dará libertades al Cartaginés

José Giacone y el Herediano buscarán el liderato absoliuto del Torneo Clausura 2026, ante el Cartaginés.

El técnico del Herediano, José Giacone, apostó por lo mejor de su planilla para disputar este sábado el decisivo juego ante el Cartaginés, por la sétima fecha del Torneo Clausura 2026.

Giacone y el Team van en busca del liderato absoluto del campeonato, que actualmente comparten con el Cartaginés, al sumar 13 puntos, aunque los florenses tienen mejor gol diferencia.

El Team sale al campo del Carlos Alvarado con: Dany Carvajal, Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Allan Cruz, Daniel González y Marcel Hernández.

El estratega argentino incluyó al extremo juvenil Daniel González para sumar miutos a la regla Sub 21. Mientras que en el banco de suplentes dejó a Santiago Vargas y Tomás Víquez, con el mismo objetivo.

Los rojiamarillos tendrán en la suplencia a figuras como Elías Aguilar y Luis Ronaldo Araya, quienes se caracterizan por su buen manejo de la pelota.

En el banquillo quedaron esperando oportunidad: Aarón Cruz, Elías Aguilar, Luis Ronaldfo Araya, Yeltsin Tejeda, Emerson Bravo, Eduardo Juárez, Keisher Fuller, Santiago Vargas, Tomás Víquez y José de Jesús Tepa González.