Fútbol

José Giacone alinea al futbolista que toda la afición herediana quiere como estelar

El Herediano perdió a su capitán para el crucial duelo ante Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs Liberia
José Giacone tendrá un duro reto al enfrentar a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa bárbara. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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