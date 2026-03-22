José Giacone alinea al futbolista que toda la afición herediana quiere como estelar

José Giacone tendrá un duro reto al enfrentar a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa bárbara.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, alineó como titular al delantero que los aficionados florenses siempre quieren ver en el once estelar.

Se trata del cubano Marcel Hernández, quien ante el Municipal Liberia no ingresó como titular, lo cual molestó a los seguidores rojiamarillos. Marcel es el goleador del campeonato con cinco anotaciones y, sin duda, es sinónimo de gol en la oncena florense.

Por otra parte, estará ausente el defensor y capitán Keyner Brown, quien ni siquiera está en la banca y es indiscutible en la zaga de Giacone. Además, Aarón Murillo está lesionado y tampoco fue tomado en cuenta para este partido.

El Herediano saldrá ante la Liga con: Dany Carvajal, Getsel Montes, Everardo Rubio, Darril Araya, Keysher Fuller, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Gabriel Sibaja, Rándall Leal, Elías Aguilar y Marcel Hernández.

Mientras tanto, en la suplencia del Team quedaron Haxzel Quirós, Luis Ronaldo Araya, Eduardo Juárez, Santiago Vargas, Dylan Oviedo, Andrés Morera, Yurguin Román, José de Jesús González, Jurguens Montenegro y Anthony Walker.