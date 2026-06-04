Jorge Luis Pinto vuelve al ruedo: El DT de Costa Rica en el Mundial 2014 está listo para su nuevo reto

Jorge Luis Pinto anunció un proyecto televisivo de cara a la Copa del Mundo 2026.

Jorge Luis Pinto, histórico seleccionador de Costa Rica en Brasil 2014, dio a conocer que está de regreso en su gran pasión: respirar, comer y vivir, prácticamente, por el fútbol. El entrenador anunció el inicio de un proyecto televisivo en el canal regional colombiano TRO, donde profundizará en el análisis de la Copa del Mundo.

“Llegó el Mundial. Lo vemos en Código Táctico por el canal TRO a partir del 7 de junio”, dijo Pinto en un promocional que publicó en sus redes sociales. El espacio será a las 8 p. m. (hora colombiana), es decir, 7 p. m. de Costa Rica.

Posteriormente, explicó la dinámica del espacio.

“Descifremos juntos el Mundial 2026. Analizaré táctica y profundamente para todos ustedes el Mundial 2026 desde los estadios de México, Estados Unidos y Canadá, del 7 de junio al 20 de julio”, destacó.

Estamos a ocho días de la gran fiesta… pic.twitter.com/VPXYkaJMmY — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) June 3, 2026

Para calentar el ambiente mundialista, Pinto ha compartido en los últimos días diversos mensajes en redes sociales, donde adelanta algunos aspectos de lo que hará en el programa.

“¡Dirán que Pinto está loco! Uno de los aspectos fundamentales que nos permitió ser quintos del mundo en Brasil 2014 con Costa Rica fue que logramos hacer una pretemporada de seis meses: disciplina, planificación y conocimiento”, aseguró sobre el proceso realizado con la Selección Nacional, que fue eliminada en los cuartos de final por Países Bajos en la tanda de penales.

El exentrenador de la Tricolor también evaluó el partido entre Costa Rica y Colombia, en el que los cafeteros se impusieron 3-1.

“La regularidad competitiva de Colombia no ha sido la mejor. La parte defensiva tiene mucho por corregir. La selección no puede recibir tantos ataques y necesita, en estas dos semanas previas al debut mundialista, ajustar detalles tácticos colectivos para llegar de la mejor manera”, señaló.

Jorge Luis Pinto -de 73 años de edad- actualmente se encuentra sin equipo, pero durante la Copa del Mundo encabezará su espacio de análisis táctico sobre el torneo más importante del fútbol.