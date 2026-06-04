Fútbol

Jorge Luis Pinto vuelve al ruedo: El DT de Costa Rica en el Mundial 2014 está listo para su nuevo reto

Jorge Luis Pinto dio a conocer por medio de sus redes lo que hará en su futuro cercano profesional

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Por Esteban Valverde
Jorge Luis Pinto anunció un proyecto televisivo de cara a la Copa del Mundo 2026.
Jorge Luis Pinto anunció un proyecto televisivo de cara a la Copa del Mundo 2026. (Jorge Luis Pinto/Jorge Luis Pinto)







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Jorge Luis PintoSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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