Jorge Luis Pinto sacude al fútbol tico con un fuerte llamado al cambio

Jorge Luis Pinto viene a Costa Rica a realizar diferentes charlas privadas, pero no volvió a ser entrenador en el país.

Jorge Luis Pinto no se anduvo con rodeos y lanzó críticas a la Selección de Costa Rica por los recientes hechos de indisciplina que se presentaron. Además, evaluó de manera rápida el fútbol tico y no tuvo palabras positivas.

Pinto atendió a Radio Columbia en la previa del amistoso entre Costa Rica y Colombia, programado para este lunes a las 5 p. m.

“El fútbol hay que transformarlo de abajo hacia arriba. A Costa Rica no la vi alegre ni dinámica; no la vi jugando al fútbol, pero eso hay que buscarlo. Hablo de lo que vi en la eliminatoria pasada”, detalló.

Sobre la disciplina, Pinto hizo un llamado a los directores técnicos y dirigentes para que tomen las riendas del balompié nacional y así controlen el comportamiento de los futbolistas.

Recordó que, cuando estuvo a cargo de la Selección en 2014, le propuso a la Federación un cronograma de trabajo para impulsar un cambio generacional.

“Yo veía que había cuatro o cinco jugadores que no estarían para el futuro. Le propuse a la Federación conformar dos selecciones, una Sub-17 y otra Sub-18, para disputar 20 partidos anuales en Europa. Lo mismo con la Sub-23. Desafortunadamente, el proyecto no se hizo. Aquel momento era el idóneo para regenerar el equipo y evitar situaciones que hoy se ven”, sentenció.

“La palabra exigencia le hace falta al fútbol tico”, agregó.

Por último, el entrenador cafetero dio su veredicto sobre la continuidad o no de Keylor Navas como arquero de la Selección Nacional a sus 39 años.

“Creo que Keylor se ha mantenido y tiene condiciones. La edad no es tan determinante en esa posición; ya dependerá de otros factores. No veo que sea problemático tenerlo, pero debe ser un aporte”, finalizó.