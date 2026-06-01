Fútbol

Jorge Luis Pinto sacude al fútbol tico con un fuerte llamado al cambio

Jorge Luis Pinto hizo un análisis sobre lo que percibe del fútbol de Costa Rica

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Por Esteban Valverde
Jorge Luis Pinto viene a Costa Rica a realizar diferentes charlas privadas, pero no volvió a ser entrenador en el país. (Alonso Tenorio)







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Jorge Luis PintoSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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