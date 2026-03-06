Jorge Luis Pinto podría volver a enfrentar a la Selección de Costa Rica desde otro banquillo

Jorge Luis Pinto es un entrenador que marcó el fútbol de Costa Rica al llegar a cuartos de final en la Copa del Mundo 2014.

Jorge Luis Pinto podría volver a toparse con la Selección de Costa Rica. El técnico que logró el mejor papel en una Copa del Mundo con el cuadro patrio otra vez está en la mira de una selección de Concacaf, específicamente la de Selección de Nicaragua.

La información fue confirmada por el propio timonel a La Nación, en una breve llamada telefónica.

“Hay contactos, pero no hay nada fijo. Hay un interés y vamos a mirar qué puede suceder en el futuro cercano”, afirmó Pinto.

El estratega, que comandó a la Selección de Costa Rica rumbo a Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 y alcanzó los cuartos de final, no escondió que tiene deseos de seguir compitiendo.

Pinto estuvo en el proceso rumbo a Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 al mando de la Selección de Honduras y se quedó fuera por muy poco, al llegar con opciones a la última jornada eliminatoria.

“Si se presenta una buena opción de competir, más que plata lo que queremos son condiciones deportivas. Si se da, lo hacemos. No tengo afán tampoco de tomar una oportunidad rápido”, declaró.

El entrenador dio a conocer que en los últimos tiempos tuvo varias ofertas en Centroamérica y, de hecho, un equipo grande de Costa Rica lo sondeó, pero al final prefirió esperar la oportunidad que realmente lo seduzca.

“Vamos mirando. En Concacaf me encantaría dirigir, porque estoy entero y con más madurez y experiencia. Lo que más me gusta es que eso me acerca a la excelencia; uno puede tener conocimiento, pero sin experiencia no será fácil desarrollarse”, profundizó.

De momento, en los planes de Pinto está asistir a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, donde espera ver 18 partidos, aunque podría tomar una decisión sobre su futuro antes del torneo.

“Hay que tener calma, hay que mirar las cosas bien, pero sí hay interés”, finalizó.

Selección de Nicaragua, en la última eliminatoria, llegó a la última ronda, donde compitió en el grupo con la Selección de Costa Rica, la Selección de Honduras y la Selección de Haití, siendo esta última la clasificada al Copa Mundial de la FIFA 2026.