Jorge Luis Pinto le da una clase al ‘Piojo’ Herrera sobre Costa Rica: ‘La línea de cinco no es para jugar atrás’

Jorge Luis Pinto analizó el duelo entre Costa Rica y Honduras en sus redes sociales.

Jorge Luis Pinto fue el técnico de la Selección de Costa Rica en la histórica participación hacia Brasil 2014; luego asumió a Honduras y estuvo a punto de clasificarla a Rusia 2018. Hoy ve el duelo del martes, entre ticos y catrachos, camino a 2026 como espectador, pero dejó en claro varios señalamientos sobre el equipo que dirige Miguel “Piojo” Herrera.

Pinto se enfocó mucho en Costa Rica por medio de un video en sus redes sociales, en el que afirmó los fallos que detectó.

“Quisiera hablar algo de Costa Rica. El fútbol se gana con el balón en los pies. Costa Rica debe mejorar su colectividad y su posesión de pelota. Igualmente su presión adelantada, para que no permita tanto contraataque, más si juega con línea de cinco”, reflexionó sobre lo visto contra Haití, cotejo que la Nacional perdió 1 a 0.

El colombiano detalló:

“La línea de cinco no es para jugar atrás, es para jugar adelantados cuando se requiera; eso lo hicimos en 2014”.

El técnico colombiano se refiere al dispositivo táctico que utilizó para amarrar a potencias como Italia, Inglaterra y Holanda (hoy Países Bajos) en la inolvidable cita mundialista de Brasil.

Pinto también destacó el manejo que tiene su compatriota Reinaldo Rueda, seleccionador de Honduras, como estratega.

“Se enfrentan dos amigos: Reinaldo, que maneja las posesiones zonales, concepto de bloque. Costa Rica debe tener tranquilidad y confianza; tranquilidad no es lentitud y velocidad no es desesperación. En el partido los dos deben atacar, porque los dos necesitan los tres puntos”, finalizó.

La Selección de Costa Rica es tercera de su grupo eliminatorio con seis unidades, mientras que Honduras lidera la zona con ocho y Haití ocupa el segundo lugar con la misma cantidad.