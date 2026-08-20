Johan Venegas ya tiene nuevo equipo y seguirá jugando en Primera

Johan Venegas, mundialista con la Selección de Costa Rica en Rusia 2018 y Catar 2022, jugará con Escorpiones de Belén.

El delantero, que militó con Cartaginés el torneo pasado, llegó a un acuerdo con el equipo que ascendió a la Primera División luego de que Municipal Liberia perdiera su licencia de competencia.

El vínculo de Venegas es por un año, o sea dos torneos cortos.

Venegas había mencionado que tenía opciones para jugar tanto en el país como en el extranjero; no obstante, al final decidió inclinarse por los belemitas.

El ariete confirmó hace un mes, a sus 37 años, que por su mente solo pasaba la idea de seguir jugando fútbol.

“Yo voy a seguir jugando. Creo que me quedan buenos años, todavía estoy físicamente bien, entonces vamos a continuar”, dijo el jugador a La Nación.

Venegas tendrá como su principal competidor por el puesto de atacante a José Rodolfo Montiel, uno de los capitanes de la institución.

Escorpiones de Belén ha tenido un comienzo difícil en el Apertura 2026, ya que suma dos derrotas: Alajuelense y Sporting, un empate con Pérez Zeledón y una victoria administrativa contra San Carlos.

El equipo dirigido por Júnior Díaz está en la sexta posición de la clasificación con cuatro puntos.

Johan Venegas, durante el primer semestre del 2026, tuvo un torneo lleno de irregularidad, ya que afrontó varias lesiones musculares que le impidieron tener minutos de juego con el Cartaginés.