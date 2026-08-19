Fútbol

Así está el futuro de Johan Venegas: esto es lo que se sabe sobre el mundialista de 2018 y 2022

El veterano delantero Johan Venegas está en días claves para continuar su carrera en el fútbol

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Por Esteban Valverde
Cartaginés presentó a Johan Venegas y Everardo Rubio
Johan Venegas militó en Cartaginés durante el primer semestre del 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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