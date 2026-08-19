Así está el futuro de Johan Venegas: esto es lo que se sabe sobre el mundialista de 2018 y 2022

Johan Venegas es otro de los nombres fuertes en el mercado de fichajes. El mundialista de Catar 2022 y Rusia 2018 está sin equipo luego de militar en la última campaña en Cartaginés, pero todavía no define si continuará su carrera en Costa Rica o como legionario.

Venegas confesó que se ha tomado con calma la decisión sobre dónde jugará, aunque aclaró que tiene opciones tanto a nivel nacional como internacional.

“Hasta el momento no he tomado ninguna decisión. Hay unas opciones, pero estoy tomándomelo con calma”, dijo a La Nación este martes.

Venegas dijo que espera anunciar su decisión “en estos días”, ya que las temporadas continúan avanzando y las ventanas para contratar están a pocas semanas de cerrarse.

Johan, en el pasado, militó en la MLS con el Montreal Impact y el Minnesota United FC, además de que estuvo en clubes nacionales como Santos de Guápiles, Puntarenas FC, Barrio México, Alajuelense y Saprissa.

Venegas pasó el primer semestre de 2026 con varios problemas musculares que le impidieron tener regularidad como brumoso. No obstante, el jugador declaró hace un mes que se sentía listo para volver a pelear por regularidad.

“Yo voy a seguir jugando. Creo que me quedan buenos años, todavía estoy físicamente bien, entonces vamos a continuar. Estamos analizando qué es lo mejor para nosotros. Tengo un par de opciones y algo afuera”, dijo eel delantero.

Venegas es uno de los nombres que maś expectativa genera en el mercado de piernas, junto a Fernán Faerron.

Respecto a otro veterano, Jonathan McDonald, ya se anunció que el jugador deja el fútbol el fin de semana, en el duelo que Alajuelense y San Carlos tendrán en el Alejandro Morera Soto, mientras que sobre Faerron no hay noticias.

El zaguero de la Selección dijo que de momento no dará declaraciones y todavía no hay claridad si jugará en Costa Rica o fuera del país.