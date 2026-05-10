Johan Venegas arriesgó por el Cartaginés, pero el sacrificio no alcanzó

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Johan Venegas, delantero del Cartaginés, volvió a jugar en el campeonato nacional luego de una lesión que lo mantuvo prácticamente fuera del Clausura 2026. El atacante ingresó en los últimos minutos del partido entre florenses y brumosos, disputado en el estadio Carlos Alvarado.

El duelo finalizó 0-0 y los rojiamarillos avanzaron a la final de segunda fase gracias al global de 1-0.

Venegas fue claro tras el cotejo: no estaba al 100% físicamente para disputar el partido, pero decidió arriesgar por la importancia de la fase en la que se encontraba el Cartaginés.

“Hay que felicitar a Herediano. Nosotros vinimos a buscar el partido, no pudimos concretar, pero tuvimos una digna serie y buscamos el marcador. Estamos dolidos, queríamos el campeonato, pero hemos tenido crecimiento; ahora hay que mantener este nivel para después conseguir carácter”, afirmó.

El delantero detalló que sabe que todos los jugadores serán evaluados ahora que no se consiguió el objetivo del campeonato.

“Creo que cuando no se pasan estas series se entra en evaluación y se debe mejorar el equipo. Siento que nos faltó determinación y hambre, pero esto se debe corregir”, pronunció.

Sobre su estado físico, Venegas añadió:

“Arriesgué al final, pero esto era todo o nada. No se dio ninguna opción para concretar y solo queda seguir. Tuve un desgarro, y lastimosamente durante la recuperación sufrí una recaída, luego otra, y así es esto. Traté de estar para 30 minutos, pero no tuvimos profundidad”, finalizó.