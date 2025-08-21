Jimmy Marín y su agente piden intervención de órgano de la Fedefútbol que ve su caso contra Saprissa

Aquiles Mata, abogado del futbolista Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez, informó que presentó una solicitud formal al Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) para que intervenga en la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas, debido a lo que perciben como inacción en el caso que mantienen contra el Deportivo Saprissa.

“Realmente es porque ha pasado mucho tiempo. Nosotros presentamos esa demanda desde hace tres años, se tardó en comenzar el trámite, Saprissa respondió, pero desde entonces no se ha movido nada. Incluso, hace unos días aporté la resolución del TAS sobre el caso Be’er Sheva - Saprissa, pero no ha habido ningún avance”, aseguró Mata.

El caso gira en torno a una demanda por $60.000 (aproximadamente 30 millones de colones), correspondiente a comisiones que, según Marín y su representante, no fueron canceladas tras la salida del jugador del Saprissa hacia el Orenburg de Rusia, en 2022.

En su momento, Saprissa argumentó que no debía pagar dichos montos, al considerar que no se trató de una transferencia directa entre clubes, sino de una rescisión de contrato con posterior fichaje, por lo que no correspondía pago de comisión alguna. Sin embargo, tanto la FIFA como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinaron que sí existió una transferencia, y por ello Saprissa fue obligado a pagar un porcentaje del traspaso al club Hapoel Be’er Sheva de Israel, de donde Marín había llegado originalmente.

“El letargo no es normal. Por eso solicitamos al Comité Ejecutivo que intervenga y obligue a este órgano a trabajar. Si no quieren trabajar, que nombren a otras personas”, enfatizó Mata en declaraciones a La Nación.

El abogado expresó su confianza en que se les dará la razón, ya que —según argumenta— a nivel internacional ya está comprobado que hubo una transferencia directa entre Saprissa y el club israelí.