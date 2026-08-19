Fútbol

Jeyland Mitchell vuelve a ponerse frente a la élite europea

Jeyland Mitchell llega al Racing de Estrasburgo, ¿Qué significa este paso en su carrera?

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Por Esteban Valverde
Jeyland Mitchell controla un balón en la primera práctica con el Racing de Estrasburgo.
Jeyland Mitchell controla un balón en la primera práctica con el Racing de Estrasburgo. (Racing de Estrasburgo/Racing de Estrasburgo)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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