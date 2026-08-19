Jeyland Mitchell vuelve a ponerse frente a la élite europea

Jeyland Mitchell controla un balón en la primera práctica con el Racing de Estrasburgo.

Jeyland Mitchell estará hasta 2031 en el Racing de Estrasburgo, club de la Primera División de Francia que se ha convertido en uno de los equipos que amenizan el torneo galo, sobre todo desde 2023, cuando fue adquirido por BlueCo, grupo que también es dueño del Chelsea inglés.

Desde la llegada de los dueños del Chelsea, el club se convirtió en un plantel clave en el desarrollo de talentos para exportar a las principales ligas de Europa y hasta para foguear a los jóvenes de proyección del conjunto londinense.

Futbolistas que el Chelsea proyecta, como Kendry Páez (Ecuador) y Valentín Barco (Argentina), entre otros, pasaron por el Racing de Estrasburgo antes de llegar a planteles de mayor jerarquía, como River Plate y los propios Blues.

Actualmente, el plantel de Estrasburgo es dirigido por Hugo Oliveira, un DT portugués con amplia experiencia en la Liga Premier de Inglaterra, ya que perteneció a cuerpos técnicos de equipos como el Hull City, Watford, Everton y Fulham.

Previo a su llegada al Estrasburgo, Oliveira formó parte del Famalicão de Portugal, equipo de la Primera División de ese país, donde estuvo desde 2024 hasta su arribo a la liga francesa.

En Francia, sin duda, Jeyland se acerca a la élite del fútbol mundial, porque estará en una de las cinco mejores ligas del orbe y, además, competirá contra el actual bicampeón de Europa, el Paris Saint-Germain.

En el monarca europeo hay jugadores como Dembélé, Doué, Ferran Torres, Marquinhos y Hakimi, entre otras figuras de talla internacional.

El logro más reciente del Racing de Estrasburgo fue en 2019, cuando consiguió ganar la Copa de Francia.

Jeyland Mitchell había estado en un equipo reconocido de Europa como el Feyenoord de Países Bajos, plantel al que llegó a mediados de 2024. Ahora vuelve a ponerse cerca del mejor nivel del fútbol del orbe.

Respecto a su actualidad, el defensor realizó este mismo martes 19 de agosto su primera práctica con su nueva institución, además de que dio sus primeras palabras, en las que mostró su orgullo de ser el primer nacional en vestir la camiseta del Racing.

“Hay historias que comenzaron hace mucho tiempo. En 1953, Milner Ayala, internacional paraguayo, se convirtió en uno de los primeros jugadores sudamericanos en vestir la camiseta del Racing; después, otros siguieron sus pasos. Yo vengo de Limón, Costa Rica, y es en Estrasburgo donde la historia continúa”, dijo en un video.