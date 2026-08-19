Jeyland Mitchell llega a la Liga de Francia: Vea el video de presentación con su nuevo club

Jeyland Mitchell ya lució los colores de su nuevo club, el Racing de Estrasburgo de Francia.

El defensor costarricense Jeyland Mitchell se convirtió este miércoles 19 de agosto oficialmente en jugador del Racing de Estrasburgo de Francia.

El club galo anunció la contratación del nacional hasta 2031.

De esta forma, se confirma la venta que había adelantado el comunicador especialista en el mercado de transferencias Fabrizio Romano, quien dio a conocer que la salida de Mitchell del Sturm Graz de Austria se concretó por un monto cercano a los $9,3 millones.

A Jeyland lo acompañó su agente, Kurt Morsink, durante la negociación.

Mitchell llegó al fútbol europeo en 2024, luego de una gran Copa América con la Selección Nacional. El defensor fue comprado por el Feyenoord de Países Bajos, después fue adquirido por el Sturm Graz y ahora da el salto a la liga francesa.

En este campeonato, el zaguero de la Selección de Costa Rica tendrá la oportunidad de enfrentar al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa. El club parisino cuenta con jugadores determinantes como Doué y Dembélé, y acaba de contratar al campeón del mundo Ferran Torres.