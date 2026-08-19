Fútbol

Jeyland Mitchell llega a la Liga de Francia: Vea el video de presentación con su nuevo club

Jeyland Mitchell firmó con su nuevo equipo, en Francia, hasta 2031

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Por Esteban Valverde
Jeyland Mitchell ya lució los colores de su nuevo club, el Racing de Estrasburgo de Francia.
Jeyland Mitchell ya lució los colores de su nuevo club, el Racing de Estrasburgo de Francia. (Racing Estrasburgo/Racing Estrasburgo)







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Racing EstrasburgoJeyland Mitchell
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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