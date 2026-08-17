Fútbol

Jeyland Mitchell está a punto de llegar a un club experto en potenciar talentos hacia la élite

Jeyland Mitchell está cerca de pasar de Austria a Francia en un movimiento que puede ser clave en su carrera deportiva

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Por Esteban Valverde
Jeyland Mitchell peleó un balón en un juego del Sturm contra el TSV por la liga de Austria, en la actual temporada.
Jeyland Mitchell peleó un balón en un juego del Sturm contra el TSV por la liga de Austria, en la actual temporada. (Sturm/Sturm)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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