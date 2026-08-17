Jeyland Mitchell está a punto de llegar a un club experto en potenciar talentos hacia la élite

Jeyland Mitchell peleó un balón en un juego del Sturm contra el TSV por la liga de Austria, en la actual temporada.

Jeyland Mitchell está muy cerca de unirse al Racing Estrasburgo de Francia. La información fue adelantada por el experto en fichajes Fabrizio Romano, quien dio a conocer que la transferencia ronda los 8 millones de euros (9,2 millones de dólares). Sin embargo, lo más llamativo es que el nuevo club de Mitchell se ha convertido en un potenciador de talentos hacia la élite del fútbol mundial.

Según datos del sitio de estadísticas Sofascore, al club llegan jugadores que todavía no se habían consolidado en Europa y que, luego de su paso por la institución, encontraron oportunidades en ligas de primer nivel o clubes históricos del fútbol mundial.

Valentín Barco, volante argentino que disputó la Copa del Mundo 2026, fue figura de este club durante la campaña 2025-2026 y ahora pasará a integrar las filas del Chelsea de Inglaterra. Otro ejemplo es Julio Enciso, futbolista paraguayo que acaba de cerrar su llegada al Ipswich Town de la liga inglesa.

Otro futbolista que tuvo un paso destacado fue el volante ecuatoriano Kendry Páez, quien estuvo la temporada pasada en el club y ahora fue cedido por 18 meses a River Plate de Argentina.

El interés del Racing por Mitchell genera expectativa, pues es notorio que los jugadores que llegan a esta institución con proyección acostumbran a permanecer una temporada y luego el cuadro comienza a analizar cómo moverlos en el mercado.

Jeyland Mitchell llegó a Europa luego de la Copa América 2024, cuando realizó un gran torneo con la Selección de Costa Rica. Posteriormente, fue comprado por el Feyenoord de Países Bajos, institución que lo vendió al Sturm de Austria, club que ahora cierra la negociación con el Estrasburgo.

En la liga francesa, Mitchell tendrá el reto de enfrentarse al actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, club que cuenta con figuras como Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, entre otros.