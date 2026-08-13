Fútbol

Fabrizio Romano asegura que Jeyland Mitchell podría irse al fútbol de Francia

El experto en fichajes europeo, Fabrizio Romano, dio a conocer que Jeyland Mitchell podría cambiar el fútbol de Austria por el de Francia

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Por Esteban Valverde
Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica.
Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica en el amistoso que se jugó previo a la Copa del Mundo 2026. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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