Fabrizio Romano asegura que Jeyland Mitchell podría irse al fútbol de Francia

Jorge Carrascal intenta quitarle un balón a Jeyland Mitchell, defensor de la Selección de Costa Rica en el amistoso que se jugó previo a la Copa del Mundo 2026.

El periodista experto en fichajes europeos Fabrizio Romano aseguró por medio de sus redes sociales que el jugador de la Selección de Costa Rica y del Sturm Graz de Austria, Jeyland Mitchell, podría dar el salto a la liga de Francia, específicamente al Racing de Estrasburgo.

Mitchell ya habría aprobado la negociación y solo estaría a la espera de que se llegue a un acuerdo entre los clubes, según informó el comunicador.

“El Racing de Estrasburgo presentó su primera oferta por Jeyland Mitchell. Se entiende que la propuesta es de 5 millones de euros”, aseguró Romano.

Mitchell llegó al fútbol internacional en 2024, cuando fue vendido por Alajuelense al Feyenoord de Países Bajos. Recientemente, el Sturm Graz de Austria se hizo con los servicios del tico de manera definitiva; sin embargo, ahora podría hacer negocio con una eventual venta del nacional a Francia.

El Racing de Estrasburgo es un club de media tabla en Francia. Sin embargo, para Mitchell significaría regresar a una liga importante de Europa luego de su paso por la Eredivisie de Países Bajos.