Jeyland Mitchell es protagonista del mercado de piernas y Alajuelense se frota las manos

Así anunció el Sturm Graz de Austria la compra de la ficha de Jeyland Michell al Feyenoord de Países Bajos.

Jeyland Mitchell, zaguero de la Selección de Costa Rica y del Sturm Graz de Austria, recibió una noticia luego de jugar con el cuadro patrio ante Colombia. La ficha del jugador pasará de forma definitiva del Feyenoord de Países Bajos al Graz austriaco.

El Sturm informó, por medio de un comunicado de prensa, que ejerció la opción de compra sobre el defensor nacional, a quien consideró clave en el cierre de la temporada.

Michael Parensen, director deportivo del Graz, evaluó como “lógico” que apostaran a largo plazo por el exjugador de Alajuelense.

“Tras un periodo inicial de adaptación en otoño, Jeyland demostró de forma impresionante sus cualidades y se consolidó rápidamente como un jugador habitual de nuestro equipo. Jeyland posee una serie de fortalezas únicas para su posición y aún tiene un gran potencial de desarrollo”, detalló Parensen en un comunicado.

“Estamos encantados de que Jeyland haya fichado por el Graz y nos entusiasma ver lo que le depara el futuro”, agregó el dirigente.

La noticia también genera alegría en Costa Rica, sobre todo porque Alajuelense, club que tuvo la ficha de Mitchell, también recibiría comisión por la venta.

La Liga vendió al jugador al Feyenoord en 2024 y, como parte de las negociaciones, obtendrá una ganancia ante una segunda venta.

“Sería una muy buena noticia para él y para nosotros, porque obviamente existen comisiones que le tocarían a la Liga”, dijo Marco Vásquez, gerente general de Alajuelense.

Aunque todo se maneja de forma confidencial, a la Liga le correspondería un 15 % del monto en que se venda el defensor. La salida de Mitchell a Países Bajos rondó los $2,5 millones, según trascendió en aquel momento.

Por su parte, el jugador aprovechó sus redes sociales para despedirse del Feyenoord:

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas del club (Feyenoord) por su apoyo, confianza y creer en mí. Gracias al club por permitirme crecer en uno de los entornos futbolísticos más respetados de toda Europa”, comunicó.

Jeyland Mitchell se encuentra concentrado con la Selección de Costa Rica, con miras al partido amistoso frente a Inglaterra, el próximo 10 de junio a las 2 p. m.