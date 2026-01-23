Jeyland Mitchell visitó su antigua casa y vivió momentos difíciles por la Liga Europa

Jeyland Mitchell llegó al Sturm luego de su paso por el Feyenoord.

Jeyland Mitchell, zaguero del Sturm de Austria, visitó su antigua casa por la Liga Europa, el Feyenoord de Países Bajos, en un juego que terminó 3 a 0 a favor del antiguo club de Mitchell.

El defensor nacional jugó 11 minutos del cotejo, esto al ingresar de variante en el cierre del partido.

El encuentro fue especial para Mitchell, sobre todo porque pudo saludar y compartir con sus excompañeros, con quienes estuvo hasta finales de la temporada pasada.

Desde su llegada al Sturm de Austria, el tico no ha podido ser titular indiscutible, pero sí ha encontrado regularidad al menos como variante.

El Sturm está en la posición 31 de la Liga Europa con apenas cuatro unidades, en este lugar el plantel del nacional no conseguiría avanzar a la ronda de enfrentamientos directos.