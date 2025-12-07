Fútbol

Jeyland Mitchell fue clave para que su equipo mantenga la lucha por el liderato en Austria

Jeyland Mitchell logró su primera anotación en Austria

Por Esteban Valverde
Jeyland Mitchell fue anunciado en el fútbol de Austria como refuerzo en el Sturm.
Jeyland Mitchell llegó al Strum de Austria prestado del Feyenoord de Países Bajos. (Sturm/Sturm.)







Jeyland MitchellStrum de Austria
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

