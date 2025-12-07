Jeyland Mitchell fue clave para que su equipo mantenga la lucha por el liderato en Austria

Jeyland Mitchell llegó al Strum de Austria prestado del Feyenoord de Países Bajos.

El defensor costarricense Jeyland Mitchell fue determinante para que su club, el Sturm Graz de Austria, consiguiera una victoria 2 a 1 contra el Grazer y de esta forma seguir en la puja por el liderato del torneo local.

Jeyland marcó la primera diana de su club y demostró que poco a poco retoma confianza en la zaga, donde fue estelar, pero salió de cambio en el minuto 88.

El Sturm es segundo de la clasificación con 28 puntos, mientras que el liderato es del RB Salzburgo con 29 puntos.

Otro que vio acción fue Josimar Alcócer, el extremo fue titular y jugó 84 minutos en el partido que el Westerlo le ganó 4 a 0 al Anderlecht.

El Westerlo está en el onceavo lugar de la tabla con 20 puntos, mientras que el líder del torneo de Bélgica es el Royale Union con 37 unidades.

En Portugal, El Rio Ave logró ganarle 2 a 1 al AVS. En este encuentro, Brandon Aguilera fue titular. El volante sigue sumando regularidad en el fútbol de Portugal.

El Rio Ave es décimo de su campeonato con 16 puntos, el líder es el Porto con 35 unidades.